L'Inter vuole blindare i suoi migliori calciatori sul mercato, per continuare il progetto iniziato con Antonio Conte e ora che sta proseguendo con la gestione targata Simone Inzaghi.

Dopo il rinnovo di Lautaro Martinez e quello di Nicolò Barella, i nerazzurri vorrebbero blindare anche Stefan De Vrij, che con ottime prestazioni sta riscuotendo grandi elogi sul mercato internazionale ed è nel mirino di molti top club europei.

Proprio il nazionale olandese nelle ultime ore sarebbe finito nel mirino del Tottenham come possibile rinforzo per la prossima stagione.

A volere l'acquisto del difensore nerazzurro sarebbe il nuovo tecnico della società inglese Antonio Conte. L'ex Inter e Juventus è stato ufficializzato dal Tottenham come sostituto di Nuno Espirito Santo, esonerato di recente dopo la sconfitta per 0-3 contro il Manchester United. Il tecnico salentino ha firmato nei giorni scorsi un contratto di un anno e mezzo, fino a giugno 2023 da circa 17 milioni di euro (lorde) a stagione, entrando così nella top tre degli allenatori più pagati al mondo, alle spalle solo del "Cholo" Simeone e di Pep Guardiola.

Conte vorrebbe De Vrij al Tottenham

L'arrivo di Antonio Conte al Tottenham potrebbe stravolgere alcuni scenari di mercato che coinvolgono anche l'Inter.

Il tecnico pugliese, d'altronde, ha lasciato i nerazzurri soltanto qualche mese fa ed è rimasto legato ad alcuni giocatori che vorrebbe portare in Inghilterra, in particolare uno: Stefan De Vrij.

Il giocatore olandese ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e le trattative per il rinnovo sembrano in una fase di stallo per la richiesta del suo agente, Mino Raiola, che chiede un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, ritenuti troppi per un calciatore che l'anno prossimo andrà per i 30 anni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ecco perché la trattativa non decolla e se per giugno non verranno fatti passi in avanti, l'Inter non esclude la possibilità di mettere sul mercato De Vrij, in maniera tale da non perderlo a parametro zero.

Tra De Vrij e Antonio Conte c'è un rapporto di grande stima, solo qualche mese fa il difensore elogiava il tecnico durante un'intervista: “La bellezza della vita e del calcio è che ognuno è diverso: io ho imparato da tutti i miei tecnici.

Conte è un vincente, riversa sulla squadra la sua stessa voglia e cerca di sfruttare tutto il potenziale che ognuno di noi ha dentro. Batte su quello, trasmette passione e mentalità. A me dice che sono troppo buono e che a volte dovrei essere più cattivo: anche grazie a lui su questo aspetto ho fatto dei passi in avanti”.

Armando Izzo il possibile sostituto in nerazzurro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Inter starebbe valutando il profilo di Armando Izzo - difensore del Torino che sembra essere ai margini del progetto tattico di Juric - come possibile alternativa a Stefan De Vrij.

A gradirlo sarebbe proprio il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, dal momento che il giocatore si adatterebbe alla perfezione alla difesa a tre, avendo dato il meglio in quello schieramento tattico.

Il suo entourage, nonostante un contratto in scadenza a giugno 2024, avrebbe comunicato alla dirigenza granata l'intenzione del calciatore di cambiare aria. Izzo ha un valore di mercato di circa 10 milioni di euro.