L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Nelle ultime ore circola il nome di Antonio Rudiger del Chelsea. Il difensore tedesco ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe essere il vero colpo per la difesa per la prossima estate, soprattutto se dovesse essere ceduto Stefan De Vrij. L'olandese, terminerà il rapporto con i nerazzurri nel 2023 e potrebbe essere ceduto in Inghilterra, dove lo vorrebbero sia Tottenham che Everton. Il nuovo club di Antonio Conte sarebbe disposto a mettere sul piatto circa 45 milioni di euro, cifra che consentirebbe alla società presieduta dagli Zhang di mettere a segno una netta plusvalenza, dopo averlo prelevato a parametro zero dalla Lazio.

Inter: ci sarebbero molti nomi per l'attacco

Riguardo all'attacco circola di nuovo il nome di Felipe Caicedo che non sta trovando molto spazio nel Genoa, soprattutto perché condizionato dagli infortuni e chiuso nelle gerarchie da Mattia Destro.

Una carta a sorpresa di Marotta potrebbe essere Sardar Azmoun, talento dello Zenit San Pietroburgo. Il classe 1995 è stato definito il "Messi iraniano" e ha il contratto in scadenza nel 2022, con un valore del cartellino di circa 25 milioni di euro. Aspettare giugno potrebbe essere un rischio perché ci sono varie squadre interessate a lui, quindi l'affare si potrebbe intavolare anche durante la prossima sessione invernale.

Interesserebbe, ma sarebbe ora in stand-by, Joao Pedro del Cagliari.

Il calciatore, che ha il contratto in scadenza nel 2023, sarebbe utile per il 3-5-2 di della squadra nerazzurra.

L'Inter per gennaio però vorrebbe potenziare l'attacco con un profilo in grado di far rifiatare Edin Dzeko. Si cercherebbe dunque un centravanti simile al bosniaco, in grado di tenere la palla e molto abile con i piedi.

Inzaghi avrebbe espresso il proprio gradimento per Caicedo anche se le ambizioni dei dirigenti milanesi sono per un calciatore futuribile e anagraficamente più conveniente. Il nome che circola da tempo è quello di Gianluca Scamacca per il quale servirebbero circa 20 milioni di euro. L'attuale centravanti del Sassuolo è però un titolare di Dionisi e difficilmente la trattativa dovrebbe andare in porto a gennaio.

Il club milanese dovrà anche valutare la posizione di Alexis Sanchez che non è un titolare, anche perché limitato dai troppi infortuni. Il cileno - secondo alcune indiscrezioni - potrebbe anche rescindere il suo contratto da circa 8 milioni di euro l'anno.