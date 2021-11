In vista della sessione invernale di Calciomercato, le varie squadre italiane iniziano a guardarsi intorno.

L'Inter avrebbe bisogno di un rinforzo per il reparto offensivo dopo l'addio di Romelu Lukaku. In attesa di capire quale sarà il futuro di Alexis Sanchez, che ha un contratto piuttosto oneroso per i nuovi budget societari, i dirigenti milanesi avrebbero messo gli occhi su Luis Muriel. Il calciatore colombiano dell'Atalanta ha il contratto in scadenza nel 2023 e sarebbe chiuso dal connazionale Duvan Zapata.

Muriel avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro e da tempo sarebbe nei radar della squadra presieduta dagli Zhang.

Attualmente non gode di un'eccellente condizione fisica, ma le sue caratteristiche si sposerebbero al meglio con i dettami tattici di Simone Inzaghi.

Marotta e Piero Ausilio sarebbero poi sulle tracce di Giacomo Raspadori. L'attaccante del Sassuolo avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro e sarebbe un prospetto che già da tempo incuriosisce gli scout dell'Inter. È possibile che già a gennaio vengano aperti dei colloqui.

La Juventus sarebbe su Witsel

La Juventus invece sarebbe alla ricerca di un centrocampista e avrebbe messo gli occhi su Axel Witsel. Il calciatore belga, secondo quanto raccontato dalla Bild, avrebbe giù dato il proprio consenso e la trattativa potrebbe concludersi durante la sessione invernale che si aprirà a gennaio.

Massimiliano Allegri già da tempo avrebbe richiesto un playmaker per il reparto. Il belga, inoltre, possiede anche un'esperienza europea che sarebbe fondamentale per il percorso in Champions League della squadra.

Nelle ultime settimane è circolata anche la voce di un interesse dei bianconeri per Luis Alberto della Lazio. Il calciatore non starebbe vivendo un ottimo rapporto con Maurizio Sarri e potrebbe lasciare Roma, in una trattativa che prevederebbe l'inserimento anche di Dejan Kulusevski.

Lo svedese è un profilo che da tempo sarebbe nelle idee tattiche del tecnico del club presieduto da Claudio Lotito.

Intanto, la Juventus potrebbe accelerare le operazioni per la rescissione consensuale di Aaron Ramsey. Il gallese, che percepisce circa 8 milioni di euro, non è mai "esploso" in bianconero, anche a causa dei troppi infortuni che ne hanno limitato le prestazioni. Il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Premier League, dove lo cercherebbero club come Aston Villa e West Ham.