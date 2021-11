La Juventus dopo tre stagioni potrebbe ritornare ad ingaggiare giocatori a parametro zero. Risalgono infatti all'estate 2019 gli ultimi investimenti della società bianconera in giocatori a titolo gratuito. Ci si riferisce ad Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, arrivati a Torino dopo essere andati rispettivamente in scadenza con il Paris Saint Germain e l'Arsenal. Acquisti che in queste stagioni non sono riusciti ad incidere come ci si aspettava, oltre al fatto che pesano molto sul bilancio. In estate la società bianconera potrebbe cercare di andare sul sicuro prendendo giocatori al top della forma.

Fra questi spiccano i nomi di Paul Pogba e Antonio Rudiger: il francese dovrebbe lasciare a parametro zero il Manchester United, il tedesco il Chelsea. A proposito del difensore, si parla di un interesse concreto del Real Madrid. Secondo la stampa spagnola però, Rudiger vorrebbe avere garanzia di giocare titolare e al Real Madrid in questo momento ci sono giocatori come Alaba e Militao considerati importanti da Ancelotti. Per questo potrebbe considerare un'eventuale offerta di Inter e Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, Antonio Rudiger potrebbe approdare alla Juventus a parametro zero la prossima stagione.

Il tedesco potrebbe considerare un'offerta della società bianconera, che gli garantirebbe un posto da titolare. Si parla di una richiesta d'ingaggio da circa 10 milioni di euro netti a stagione. Ci sarebbe anche l'Inter sul difensore, anche se gli ingaggi della società nerazzurra sono minori rispetto a quelli dei bianconeri.

Difficilmente l'Inter potrebbe garantirgli un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando altri giocatori per rinforzare la difesa nella prossima stagione. Si parla infatti di un interesse concreto per Andreas Christensen, difensore del Chelsea. Si lavora però anche alle cessioni, che potrebbero concretizzarsi già a gennaio.

A tal riguardo potrebbero partire Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski. Cessioni che agevolerebbero l'acquisto di un centrocampista e di una punta già a gennaio. La società bianconera infatti vorrebbe migliorare la rosa cercando un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed un altro dal punto di vista realizzativo.