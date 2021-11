La Juventus, contro il Chelsea, ha rimediato una sconfitta pesante che però non condiziona il suo cammino in Champions League. I bianconeri, infatti, avevano già ottenuto la qualificazione agli ottavi nelle prime quattro giornate, anche se qualificarsi da seconda potrebbe significare incontrare le squadre europee più forti. Il tecnico Massimiliano Allegri si aspetta però prestazioni convincenti soprattutto in campionato, dove la distanza da Milan e Napoli primi è di 11 punti. Dopo il match contro l'Atalanta, i bianconeri sfideranno squadre abbordabili fino alla pausa per le festività natalizie.

Saranno settimane importanti anche per valutare le prestazioni di alcuni giocatori che hanno deluso in questo inizio di stagione. Ci si riferisce in particolar modo ad Alex Sandro, Arthur Melo, Rodrigo Bentancur e Alvaro Morata. Il terzino, contro il Chelsea, ha messo in evidenza problematiche evidenti, non riuscendo a contrastare James, protagonista di uno dei quattro gol realizzati dagli inglesi. Ha confermato quindi l'inizio di stagione deludente, così come Arthur (schierato nel secondo tempo) e Bentancur non hanno inciso come ci si aspettava. Buona invece la prestazione di Alvaro Morata che però, da inizio stagione, non ha finora garantito molti gol. Tutti giocatori che potrebbero rischiare la cessione nei prossimi mesi.

I giocatori che sarebbero a rischio cessione: fra questi Alex Sandro e Arthur Melo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus, nelle prossime settimane, valuterà le prestazioni di Alex Sandro, Arthur Melo, Bentancur e Morata. Sarebbero infatti a rischio cessione dopo l'inizio di stagione deludente. Il terzino, oramai da sei stagioni in bianconero, da un paio di stagioni sta avendo un rendimento non ideale, così come come il centrocampista brasiliano, arrivato nell'estate 2020 senza mai incidere.

Ci si aspettava anche il definitivo salto di qualità di Bentancur, che invece non è arrivato. Diverso è il discorso di Morata, attualmente in prestito dall'Atletico Madrid e sul quale la Juventus ha un diritto di riscatto di 35 milioni di euro a fine stagione. Potrebbe anche non essere acquistato a titolo definitivo così da utilizzare tale somma per arrivare ad una punta più incisiva dal punto di vista realizzativo.

Si parla, infatti, del possibile investimento già a gennaio su Dusan Vlahovic.

Il mercato della Juventus

Oltre ai quattro giocatori prima menzionati, la Juventus potrebbe cedere nei prossimi mesi anche Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski. Si parla di una loro possibile partenza già a gennaio. Il francese e il gallese piacciono al Newcastle, lo svedese invece piace all'Arsenal e alTottenham.