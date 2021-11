Arturo Vidal non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per il match in programma sabato 27 novembre contro il Venezia. Il ragazzo è out per una lieve faringite e non partirà con la squadra. Saranno assenti anche Kolarov, per un problema muscolare, e i già infortunati Stefan de Vrij ed Alexis Sanchez. Il cileno potrebbe dunque addirittura rescindere il suo contratto se la società dovesse acquistare un altro attaccante durante il mercato invernale. I nomi più quotati sarebbero quelli di Luka Jovic, Gianluca Scamacca e Lorenzo Insigne.

Dimarco ad un passo dal rinnovo

Arrivano ottime notizie sui calciatori già presenti in rosa, perché Federico Dimarco sarebbe vicino al rinnovo del contratto. Per l'ex Verona sarebbe stata trovata l'intesa fino al 2026. Dovrebbe firmare un accordo da circa 1,5 milioni di euro. Il calciatore è molto stimato da Simone Inzaghi che lo utilizza sia come terzo di difesa al posto di Alessandro Bastoni che come quinto di centrocampo al posto di Ivan Perisic. Anche il croato potrebbe continuare la sua avventura alla Pinetina nonostante il contratto in scadenza nel 2022. Il numero 44 sta giocando un'ottima stagione e potrebbe valutare una proposta triennale. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Wolfsburg, con il quale ha già giocato prima di approdare a Milano, che avrebbe messo sul piatto un biennale da 5 milioni di euro a stagione.

Pallotta sarebbe interessato all'Inter

Novità importanti ci sarebbero anche sul fronte societario perchè, secondo le ultime indiscrezioni, James Pallotta si sarebbe interessato al club attualmente presieduto dagli Zhang. Dopo il prestito di Oaktree, anche il fondo Pif si sarebbe spesso messo in contatto con gli imprenditori asiatici che stanno vivendo un momento molto difficile dal punto di vista economico a causa della pandemia degli ultimi anni.

La stima del club sarebbe di circa un miliardo di euro e, durante lo scorso marzo, ci sarebbero state anche delle voci su in interessamento di Bc Partners.

L'ex numero uno della Roma potrebbe essere molto interessato all'Inter che, però, dopo aver raggiunto gli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo potrebbe ritornare sul mercato con investimenti mirati per potenziare la rosa.

Nel mirino ci sarebbero Nahitan Nandez, che dovrebbe prendere il posto di Matias Vecino e soprattutto un attaccante in grado di far rifiatare Edin Dzeko. L'attuale tesserato del Cagliari avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro ma si potrebbe intavolare una trattativa sulla base di un prestito oneroso. L'ex Fiorentina non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 e sarebbe seguito da club come Napoli e Roma.