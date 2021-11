Nella giornata del 24 novembre 2021 l'Inter è riuscita a strappare gli ottavi di finale di Champions League grazie al successo per 2-0 in casa contro lo Shakhtar e alla contemporanea sconfitta dello Sheriff in casa contro il Real Madrid. Un traguardo molto importante per la società nerazzurra dal punto di vista economico visto che porterà 20 milioni nelle casse, ma anche dal punto di vista sportivo dato che mancava da dieci anni. La società, in virtù dell'ottimo risultato conseguito, potrebbe accontentare Simone Inzaghi sul mercato a gennaio e uno degli obiettivi principali sarebbe un attaccante che possa far rifiatare Edin Dzeko.

Alla luce di ciò, avrebbe messo nel mirino Andrea Petagna.

L'Inter sarebbe interessata a Petagna

L'Inter potrebbe rinforzarsi in attacco nella prossima sessione di Calciomercato a gennaio. I nerazzurri, infatti, cercano un elemento che possa far rifiatare Edin Dzeko, che comunque non è più giovanissimo ed è impensabile che possa giocare sempre ogni tre giorni. L'idea sarebbe quella di regalare al tecnico, Simone Inzaghi, un calciatore con caratteristiche quantomeno simili a quelle del centravanti bosniaco. Per questo motivo la società nerazzurra avrebbe messo gli occhi su Andrea Petagna. A Napoli l'attaccante è chiuso non solo da Victor Osimhen (anche se adesso il nigeriano è infortunato), ma anche da Mertens, che sta provando a tornare a livelli degli anni scorsi dopo un difficile inizio.

Petagna rappresenterebbe il rinforzo ideale per i nerazzurri, quel giocatore da poter mettere negli ultimi venti minuti, bravo a far salire la squadra. In questa stagione il classe 1995 ha collezionato dieci presenze in campionato, gran parte partendo dalla panchina con un gol all'attivo, e cinque in Europa League, in cui ha messo insieme due assist.

Ovviamente il suo arrivo è legato anche all'eventuale partenza di Alexis Sanchez, che non dà garanzie dal punto di vista fisico e ha un ingaggio troppo pesante, da oltre 7 milioni di euro netti a stagione.

La possibile offerta dell'Inter

I rapporti tra Inter e Napoli sono ottimi e le due società avrebbero cominciato già a discutere dell'eventuale acquisto di Andrea Petagna.

Gli azzurri hanno fatto un investimento importante, avendolo acquistato a gennaio 2020 dalla Spal per oltre 16 milioni di euro. Una cifra notevole, che il club meneghino non sembra intenzionato a investire. Piuttosto, le due società sarebbero pronte ad intavolare uno scambio alla pari che possa andare incontro alle esigenze di entrambe. Marotta e Ausilio, infatti, sono pronti ad offrire il cartellino di Matìas Vecino, che all'ombra del Vesuvio potrebbe trovare maggiore spazio, visto che Anguissa andrà in coppa d'Africa e Zielinski ha avuto un rendimento altalenante. Inoltre, l'uruguaiano a Napoli ritroverebbe chi lo ha già voluto fortemente a Milano nel 2017, Luciano Spalletti.