La Juventus dopo la sconfitta in Champions League è attesa da match impegnativi in campionato. Sarà importante per i bianconeri cercare di recuperare punti in campionato anche in considerazione del fatto che sono già qualificati agli ottavi di finale di Champions League. C'è molto lavoro da fare per il tecnico Massimiliano Allegri ma anche per la società, che potrebbe migliorare la rosa nel mercato di gennaio. Si cercherà prima di alleggerirla cedendo quei giocatori che non sarebbero considerati utili al progetto sportivo bianconero. Successivamente potrebbe arrivare un centrocampista ed una punta.

Intanto dalla Spagna alcuni giornali sportivi parlano di una società bianconera interessata ad alcuni giocatori del Real Madrid. Il tecnico Carlo Ancelotti sarebbe pronto a lasciarne partire diversi, su tutti Marco Asensio. Il centrocampista spagnolo va in scadenza di contratto a giugno 2023 e in questa stagione ha raccolto poco minutaggio. Il Real vorrebbe cederlo a gennaio o eventualmente a giugno per evitare di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione. Asensio avrebbe rifiutato l'offerta di Milan e Tottenham e potrebbe considerare invece quella della Juventus.

Il centrocampista Asensio potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Marco Asensio.

Il centrocampista dovrebbe lasciare il Real Madrid, fra le società interessate al giocatore ci sarebbe anche la Juventus. Ne è infatti un estimatore il tecnico Massimiliano Allegri che nell'eventualità di un suo arrivo potrebbe schierarlo come trequartista nel 4-2-3-1 o eventualmente in un 4-3-3. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro ma il giocatore potrebbe lasciare il Real Madrid anche in prestito con diritto di riscatto nelle prossime stagioni.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando anche l'acquisto di un centrocampista di esperienza, che possa garantire equilibrio. Piace Axel Witsel del Borussia Dortmund anche se la società bianconera preferirebbe investire su un giocatore più giovane. A tal riguardo si parla di un interesse concreto per Denis Zakaria, altro giocatore come il belga in scadenza di contratto a fine stagione.

Ci si aspetta però anche un investimento importante anche nel settore avanzato. Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, che difficilmente però lascerà la Fiorentina a gennaio. In una recente intervista ha dichiarato che vuole aiutare i toscani a raggiungere la qualificazione alle competizioni europee per la prossima stagione.