L'Inter è tra le società che hanno cominciato a muoversi con largo anticipo sul mercato, sia per gennaio che per la prossima estate. Uno degli obiettivi è sicuramente rinforzare l'attacco, visto che Alexis Sanchez potrebbe andare via alla luce del pesante ingaggio da oltre 7 milioni di euro netti a stagione, troppi per un calciatore non titolare che, tra l'altro, non dà garanzie dal punto di vista fisico. Per questo motivo la società nerazzurra insiste per cercare di portare a Milano Giacomo Raspadori. Anche il Napoli è in cerca di un rinforzo in attacco, soprattutto dopo il brutto infortunio subito da Victor Osimhen e, in quest'ottica, avrebbe messo gli occhi su Andrea Belotti, accostato anche a Inter, Milan e Fiorentina.

La strategia dell'Inter

Uno dei reparti che sicuramente l'Inter rinforzerà nelle prossime sessioni di mercato è quello d'attacco. Alexis Sanchez anche quest'anno è stato costretto ai box da alcuni problemi fisici e, inoltre, ha un ingaggio troppo pesante per una riserva, essendo chiuso da Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Joaquin Correa.

L'obiettivo numero uno, secondo La Gazzetta dello Sport, continua ad essere Giacomo Raspadori, accostato ai nerazzurri già la scorsa estate, quando il Sassuolo non ha voluto saperne di lasciarlo andare, avendo già ceduto Manuel Locatelli, come big, alla Juventus. I nerazzurri starebbero studiando la strategia per arrivare al classe 2000, anche se gli emiliani non vorrebbero privarsene a stagione in corso.

Fino ad ora, però, l'attaccante non è stato molto prolifico avendo messo a segno soltanto una rete in tredici partite di campionato. La valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro ma la strategia di Ausilio e Marotta sarebbe quella di inserire almeno un paio di contropartite tecniche per abbassare l'esborso economico.

I nomi sono gli stessi che sono stati fatti nell'ottica dell'interesse per un altro giocatore del Sassuolo, Frattesi. Si tratta di Pirola, Agoumé e Mulattieri, ma occhio anche a Andrea Pinamonti, che tanto bene sta facendo a Empoli.

Napoli su Belotti

Tra i club in cerca di un attaccante c'è anche il Napoli, che si sarebbe interessato a Andrea Belotti, accostato anche a Milan, Inter e Fiorentina in queste settimane.

Il Gallo ha il contratto in scadenza a giugno con il Torino e rappresenta una ghiotta occasione a parametro zero ma, dopo l'infortunio di Victor Osimhen, non è escluso che gli azzurri possano provare a portarlo all'ombra del Vesuvio già a gennaio. Alla luce della sua situazione contrattuale, il Toro non potrà chiedere una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Non è escluso che possa tornare in auge uno scambio con Andrea Petagna, accostato al club di Urbano Cairo nei mesi scorsi. In questo modo i granata non perderebbero a zero il proprio capitano, mentre i partenopei non realizzerebbero una minusvalenza.