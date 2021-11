In queste ore, la Juventus è alle prese con una nuova crisi maturata dopo le sconfitte contro Chelsea e Atalanta. Due ko che sono arrivati con modalità decisamente differenti: la sconfitta contro il Chelsea è stata schiacciante, mentre quella contro l'Atalanta è stata piuttosto immeritata: la Juventus ha attaccato per tutto il secondo tempo senza trovare la via del gol. Anche nella prima frazione di gioco bianconeri avrebbero potuto segnare con Federico Chiesa, che non è stato lucido negli ultimi 16 metri.

Ma la sconfitta non è stata la sola brutta notizia per Massimiliano Allegri.

Infatti, il tecnico livornese ha dovuto fare i conti anche con alcuni infortuni. In particolare si sono fermati Federico Chiesa e Weston McKennie che sono stati al JMedical; presso il centro medico della Juventus si è presentato anche Luca Pellegrini. Per Federico Chiesa non ci sono buone notizie, visto che dovrà stare fermo fino a dopo Natale, mentre c'è più ottimismo per McKennie, che verrà valutato di giorno in giorno.

Chiesa fermo per diverse settimane

La Juventus, poco fa, ha diramato il bollettino medico sulle condizioni fisiche di Federico Chiesa e Weston McKennie. Per il numero 22 juventino non ci sono buone notizie, poiché ha rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra.

Mentre perlo statunitense sono state escluse lesioni capsulo legamentose del ginocchio destro.

Dunque per rivedere Federico Chiesa servirà oltre un mese: dovrebbe tornare a disposizione di Max Allegri solo dopo la sosta di Natale. Mentre McKennie potrebbe tornare già nei prossimi giorni: le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Mentre per quanto riguarda Luca Pellegrini non sono stati dati aggiornamenti, dunque non dovrebbe aver accusato nessun problema particolare.

Allegri pensa alla Salernitana

La Juventus, dopo la sconfitta contro l'Atalanta, dovrà subito rimettersi in carreggiata perché martedì 30 novembre è in programma la partita contro la Salernitana.

Per questa partita, però, ci sarà un po' di emergenza e Massimiliano Allegri sarà costretto a stravolgere un po' il suo undici. In difesa si va verso la conferma di Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt e Alex Sandro, anche se non è da escludere che possa trovare spazio Giorgio Chiellini. Mentre sulla destra potrebbe esserci ancora Juan Cuadrado, ma con l'assenza di Federico Chiesa non è da escludere che il colombiano possa essere dirottato a centrocampo. A quel punto, però, la Juventus dovrebbe inserire Mattia De Sciglio che è in fase di recupero; anche se questa sembra essere un'opzione meno probabile perché il numero 2 juventino non è ancora al top della forma.

A centrocampo, invece, mancherà Weston McKennie perciò potrebbe esserci il rientro di Rodrigo Bentancur, mentre sulla fascia di rivedrà Federico Bernardeschi.

Dopodiché Allegri dovrà anche decidere se far riposare Manuel Locatelli. Anche in attacco resta da capire se ci sarà ancora Paulo Dybala al fianco di Alvaro Morata, oppure se verrà inserito dal primo minuto Moise Kean.