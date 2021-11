Il futuro di Nicolò Barella sarà ancora nerazzurro. Infatti, il centrocampista italiano ha trovato l'accordo con il club interista per prolungare il contratto fino al giungo 2026.

L'ex mediano del Cagliari ha firmato un rinnovo da 5 milioni a stagione, che rimarcano l'importanza e la crescita di Barella, ormai perno fondamentale del progetto Inter. Il rinnovo è stato ufficializzato dalla società nerazzurra che sul suo sito ufficiale ha così riportato: "Fc Internazionale Milano comunica di aver raggiunto il rinnovo contrattuale del centrocampista Nicolò Barella fino al 30 giugno 2026".

Importanti sono anche le dichiarazioni dello stesso Barella che ha detto: "Sono contento di aver rinnovato il mio contratto e di poter lottare ancora con questi colori. Forza Inter".

Per Barella non è finita qui. Infatti, il centrocampista italiano si "candida" di fatto a diventare il prossimo capitano dell'Inter come post Samir Handanovic, il quale potrebbe salutare il club in estate, lasciando spazio ad Andrè Onana, portiere camerunese dell'Ajax che sarebbe ormai a un passo dal vestire la casacca nerazzurra nella prossima stagione.

Due rinnovi, quelli di Lautaro Martinez e di Nicolò Barella, che rappresentano le basi per continuare il progetto iniziato sotto la gestione di Antonio Conte e che ora sta proseguendo con Simone Inzaghi.

Ora manca il rinnovo di Marcelo Brozovic, leader della mediana azzurra: il croato chiederebbe un contratto da 6 milioni di euro, la distanza tra le parti c'è, ma ci sarebbe la volontà di continuare insieme.

Inter, varie idee per gennaio: da Villar a Lazzari

Intanto, la società nerazzurra sta lavorando sul fronte mercato, per rinforzare la rosa già nel mese di gennaio ed essere così competitivi su tutti i fronti.

Per la mediana, si starebbe valutando un possibile scambio con la Roma, con Gagliardini e Villar che potrebbero essere coinvolti nella trattativa. Da segnalare anche un possibile interesse per Danilo del Paris Saint Germain che potrebbe arrivare in prestito, visto il poco spazio che sta avendo sotto la nuova gestione targata Mauricio Pochettino.

Infine, riguardo all'esterno offensivo due sono i nomi sul taccuino del ds Marotta: Naithan Nandez, eclettico esterno del Cagliari che è stato già accostato all'Inter nella scorsa sessione estiva di calciomercato, e Manuel Lazzari, pupillo di Simone Inzaghi durante la sua esperienza alla Lazio.