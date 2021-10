L'Inter blinda Lautaro Martinez: il giocatore ha firmato nelle scorse ore il prolungamento contrattuale che lo legherà al club nerazzurro fino al 2026.

L'attaccante argentino guadagnerà una cifra attorno ai 6 milioni di euro annui: un rinnovo che rimarca la volontà della società interista di blindare i migliori giocatori a disposizione del tecnico Simone Inzaghi..

Il "Toro" è un elemento fondamentale per lo scacchiere tattico di Inzaghi, come rimarcano le sue 54 reti in 144 partite con la maglia nerazzurra, numeri che hanno permesso al bomber argentino di entrare nel mirino dei top club europei come Barcellona e Real Madrid, ma l'Inter grazie a questo rinnovo contrattuale ha deciso di blindarlo.

Ora l'Inter lavora ai rinnovi di Barella e Brozovic

Ora la dirigenza interista sta lavorando ad altre situazioni riguardanti rinnovi contrattuali: quelle di Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Per il centrocampista italiano non dovrebbero esserci intoppi e la firma dovrebbe arrivare sulla base di un accordo da 5 milioni di euro; inoltre Barella potrebbe diventare il nuovo capitano dell'Inter per il post Handanovic. Più complicato è quello riguardante Marcelo Brozovic, visto che il croato chiede una cifra attorno ai 6 milioni per rinnovare il contratto.

Distante sembrerebbe quello anche di Ivan Perisic che a fine anno potrebbe lasciare definitivamente Milano. I nerazzurri valutano le possibili alternative, con Marcos Alonso tra i giocatori che potrebbero sostituire l'esterno croato.

Inter, diverse manovre di mercato: da Nandez a Villar

Intanto, i nerazzurri vogliono rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi già nel mercato di gennaio, soprattutto in mezzo al campo.

Due i tasselli sono sotto osservazione: il vice Brozovic e un esterno di fascia nel 3-5-2 del tecnico nerazzurro. Per quanto concerne l'alternativa a Brozovic, potrebbe esserci uno scambio con la Roma: i giocatori che potrebbero cambiare casacca nel mese di gennaio potrebbe essere Roberto Gagliardini e Gonzalo Villar. L'affare potrebbe accontentare entrambe le società, con la Roma che avrebbe un giocatore perfetto per il 4-2-3-1 di Mourinho.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per quanto riguarda invece il ruolo di esterno di fascia, i nerazzurri stanno valutando se puntellare il reparto dopo l'inserimento non ancora completo di Dumfries. Ecco perchè la dirigenza interista non ha mollato la presa su Naithan Nandez, eclettico centrocampista del Cagliari che nella scorsa sessione di Calciomercato è stato vicinissimo a vestire la maglia nerazzurra ma a causa delle richieste esose del Presidente Giulini, l'affare non si è concretizzato.

La situazione potrebbe cambiare nel mercato invernale e con un'offerta intorno ai 20-25 milioni, i nerazzurri potrebbero accaparrarsi le prestazioni dell'ex Boca, nel mirino anche di Napoli e Roma.