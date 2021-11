La Juventus dopo la vittoria in campionato contro la Lazio non riesce a confermarsi in Champions League. Il 4-0 subito contro il Chelsea dimostra le problematiche riscontrate dai bianconeri in questo inizio di stagione. Manca infatti qualità a centrocampo e una punta brava dal punto di vista realizzativo. Si sente quindi l'assenza di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato la società bianconera negli ultimi giorni del Calciomercato estivo. Allegri nel post partita ha sottolineato però che la squadra ha raggiunto l'obiettivo della qualificazione agli ottavi di finale e adesso cercherà di recuperare punti dai primi posti in classifica.

A parlare della Juventus dopo la vittoria contro la Lazio è stato Antonio Cassano. Ospite sul canale Twich Bobo Tv, l'ex giocatore ha dichiarato che i bianconeri anche contro i laziali hanno giocato difesa e contropiede, che secondo Cassano alla lunga non porta benefici in Italia e in Champions League. L'ex giocatore ha poi aggiunto che se fosse un tifoso della Juve sarebbe preoccupato per la sua squadra.

Antonio Cassano ha parlato della Juventus

"Avevamo anticipato tre mesi fa quello che la Juve sta facendo. Se io fossi un tifoso della Juve mi preoccuperei: tutti in difesa e in contropiede". Queste le dichiarazioni di Antonio Cassano in riferimento alla Juventus di Massimiliano Allegri, che anche contro la Lazio ha vinto un match giocando in maniera difensiva con ripartenze.

Secondo l'ex giocatore, la Juventus vince le partite perché è una delle squadre più forti del campionato italiano. Ha poi aggiunto che la cosa grave è che tutte le vittorie arrivino con questo modo di giocare, proprio per questo "è una squadra da non seguire", ha aggiunto. Parole pesanti quelle di Cassano, che testimoniano come l'ex giocatore non gradisca il modo di fare calcio di Massimiliano Allegri, basato molto sulla concretezza e non sulla costruzione del gioco.

Le prossime partite della Juventus

La Juventus dopo la disfatta in Champions League contro il Chelsea cercherà di recuperare distanze dai primi posti di Milan e Napoli, attualmente distanti 11 punti. Già da sabato ci sarà il difficile match contro l'Atalanta all'Allianz Stadium di Torino alle ore 18. Successivamente le altre partite fino alla pausa delle festività natalizie saranno più abbordabili anche se i bianconeri hanno dimostrato di avere problemi nel campionato italiano soprattutto con le squadre di metà classifica.

Dopo il match contro l'Atalanta si giocherà contro la Salernitana, il Genoa ed il Malmoe nell'ultima giornata del girone di Champions League. Venezia, Bologna e Cagliari sono le squadre che affronterà la Juve prima delle festività natalizie. Il campionato per i bianconeri ripartirà contro il Napoli nel match previsto il 6 gennaio.