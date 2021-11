La Juventus è attesa da partite importanti in questo fine novembre e nel mese di dicembre. I bianconeri proveranno a recuperare punti dai primi posti in classifica già dal match di sabato 27 novembre alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino contro l'Atalanta. La partita contro i bergamaschi sarà quella più impegnativa prima della pausa per le festività natalizie. I bianconeri poi sfideranno Salernitana, Genoa, Malmoe (in Champions League), Venezia, Bologna e Cagliari. A gennaio la società bianconera potrebbe essere una delle più attive sul mercato.

Potrebbero infatti partire alcuni giocatori che non sarebbero considerati utili al progetto sportivo bianconero. Si è parlato in questi giorni delle possibili partenze di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. A questi potrebbe aggiungersi anche Rodrigo Bentancur, che ha deluso molto nel match di Champions League contro il Chelsea perso 0-4 dalla Juventus. L'uruguaiano potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica per arrivare a Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma che nelle ultime partite il tecnico Mourinho non ha schierato titolare.

Il centrocampista Bentancur possibile contropartita tecnica per Zaniolo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Rodrigo Bentancur per l'acquisto di Nicolò Zaniolo.

Il centrocampista della Roma ha il contratto in scadenza a giugno 2023 ma le recenti prestazioni starebbero portando la società a valutare una sua eventuale partenza. Il suo prezzo di mercato è di circa 60 milioni di euro, che però potrebbe diminuire nei prossimi mesi proprio per la sua intesa contrattuale in scadenza. La Juventus potrebbe offrire Bentancur e una somma cash di circa 20 milioni di euro per il cartellino del centrocampista.

Scambio di mercato che potrebbe definirsi durante il prossimo Calciomercato estivo, anche perché la Juventus vorrebbe più qualità e un giocatore come Zaniolo potrebbe essere ideale per i bianconeri.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare la rosa nel mercato di gennaio. Se si dovessero concretizzare alcune cessioni importanti, la società bianconera potrebbe acquistare un centrocampista e una punta.

A tal riguardo si parla di un interesse concreto per Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara, tutti in scadenza di contratto a fine stagione. Il preferito del tecnico Allegri sembra essere il belga, che però a differenza dello svizzero e del francese sarebbe un acquisto per il presente. Per quanto riguarda il settore avanzato, i preferiti sono Julian Alvarez e Dusan Vlahovic.