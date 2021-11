Nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League, nelle gare di mercoledì sera Milan e Inter hanno trovato la vittoria, mentre martedì l'Atalanta aveva pareggiato e la Juventus aveva subito una dolorosa sconfitta.

In questo momento Inter e Juventus sono già agli ottavi di finale, mentre Milan e Atalanta ci sperano ancora in vista della sesta e ultima giornata dei gironi.

Affonda la Juve in casa del Chelsea

A Stamford Bridge il Chelsea infligge alla Juventus la prima sconfitta in questa edizione di Champions League. I bianconeri vengono travolti dal Chelsea che va in gol quattro volte: Chalobah, James, Hudson-Odoi e Werner.

in classifica la squadra di Tuchel agguanta i bianconeri e li sorpassa grazie alla differenza reti negli scontri diretti. Ora si giocherà tutto all’ultima giornata dove la Juve dovrà ottenere un risultato (col Malmoe) migliore di quello che otterrà il Chelsea contro lo Zenit. Solo in quel caso sarà prima nel girone e affronterà gli ottavi da testa di serie, in caso contrario invece chiuderà al secondo posto.

L'Atalanta si giocherà il passaggio agli ottavi contro il Villareal

A Berna contro Young Boys l'Atalanta impatta sul 3-3.

I bergamaschi passano in vantaggio subito al decimo minuto con Zapata che con un destro (e la deviazione di Burgy) batte Faivre. Siebatcheu al 39’, con un colpo di testa (e l’aiuto della traversa) batte Musso, pareggiando.

Al 51’ Palomino riporta l’Atalanta in vantaggio, fino all’80° quando Siero firma il 2-2. La squadra di Gasperini va in difficoltà e perde le certezze, tanto che all’84’ gli svizzeri firmano il 3-2 con Hefti. A meno di cinque minuti dal fischio finale Gasperini inserisce Muriel al posto di Maehle: il nuovo entrato pochi secondi dopo trova il gol del pareggio su punizione.

Finisce 3-3.

L’Atalanta è quindi ancora in corsa per l’accesso agli ottavi di Champions League, dovrà però necessariamente vincere l’8 dicembre in casa contro il Villarreal. Solo con questo risultato chiuderà il girone del gruppo F al secondo posto, ottenendo il pass per gli ottavi.

Si riaccendono le speranze per il Milan

Il Milan ci mette l’anima per portare a casa i tre punti che permettono di continuare a sognare il prosieguo della propria avventura in Champions.

La squadra di Pioli batte l’Atletico Madrid per 1-0 in trasferta con gol di Messias. Grazie alla contemporanea sconfitta del Porto a Liverpool la qualificazione al turno successivo è rimandata all’8 dicembre.

A oggi il gruppo B di Champions vede il Liverpool in testa a 15 punti, Porto secondo con 5 mentre Milan e Atletico si trovano a pari punti (4) ma con i rossoneri in vantaggio per differenza reti.

All'ultima giornata, per passare il turno, il Milan dovrà necessariamente vincere contro il Liverpool che è già qualificato. I rossoneri non sono però totalmente padroni del proprio destino, che dipenderà anche dal risultato dell'altra sfida tra Porto e Atletico Madrid. In caso di pareggio fra esse allora a qualificarsi sarebbe la formazione milanese, diverso invece sarebbe il caso in cui una delle due squadre dovesse vincere.

In caso di vittoria del Porto, sarebbero i lusitani a volare agli ottavi. Se invece a vincere fosse l'Atletico, allora bisognerebbe calcolare la differenza reti visto che gli scontri diretti sono perfettamente in parità: al momento il Milan è avanti (-2) rispetto ai madrileni (-3).

Dzeko trascinatore dell’Inter

L’Inter ha vinto per 2-0 contro lo Shakhtar Donetsk. Nel primo tempo i nerazzurri creano, ma sprecano anche tanto. Al 61’ Dzeko trova il gol da fuori area e pochi minuti dopo, al 67', su cross di Perisic, ancora lui con un colpo di testa insacca la palla del 2-0.

Grazie alla vittoria serale del Real Madrid contro lo Sheriff, i nerazzurri sono ora già sicuri di passare agli ottavi. Se il posizionamento finale nel girone sarà come prima o come verrà però deciso nel match del 7 dicembre, quando ci sarà lo scontro diretto Real Madrid-Inter. I nerazzurri devono vincere per effettuare il sorpasso, mentre in caso di pareggio o sconfitta sarebbero secondi.