Continuano ad arrivare notizie molto interessanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Matthjis de Ligt, difensore classe 1999 della nazionale olandese, acquistato dal club bianconero tre anni fa per ben 85 milioni di euro. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, sull'ex giocatore dell'Ajax ci sarebbero due top club della Premier League inglese, il Chelsea e soprattutto il Manchester City. Il tecnico dei Citizens Pep Guardiola, infatti, sarebbe un grandissimo estimatore del giocatore olandese, tanto che lo avrebbe chiesto direttamente alla dirigenza.

Dopo Cristiano Ronaldo, dunque, anche un altro calciatore della Juventus potrebbe lasciare Torino per approdare a Manchester, questa volta sponda City.

Mercato Juventus, interesse del Manchester City per de Ligt

De Ligt sarebbe molto deluso dalla Juventus, visto il brutto inizio di stagione in campionato. Gli obiettivi si sono infatti ridimensionati, dunque il calciatore olandese starebbe valutando il suo futuro, soprattutto l'ipotesi di lasciare Torino per continuare la sua carriera in un top club come il Manchester City allenato da Pep Guardiola. Il calciatore olandese, inoltre, non viene considerato un titolare fisso dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri, visto che è chiuso da Bonucci e Chiellini.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il Manchester City sarebbe disposto a mettere sul piatto la cifra richiesta dalla Juventus per cedere de Ligt, che sarebbe compresa tra gli ottanta ed i cento milioni di euro. De Ligt ha solo ventidue anni e viene considerato dagli addetti ai lavori uno dei migliori talenti del panorama calcistico mondiale.

Il suo procuratore Mino Raiola potrebbe decidere di fargli lasciare la Juventus per trasferirsi in un altro top club europeo già nella prossima sessione di calciomercato invernale. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, obiettivo Milenkovic per rinforzare la difesa

Per quanto riguarda invece il calciomercato in entrata, la Juventus avrebbe messo nel mirino Nikola Milenkovic, difensore classe 1997 che milita nelle fila della Fiorentina e della nazionale serba.

Il giocatore andrà in scadenza nel 2023 con il club viola e la Juventus lo segue ormai da tanti anni. Il club bianconero, però, dovrà battere la concorrenza di alcuni club, come Inter, West Ham e Tottenham. Un altro difensore centrale seguito con grande attenzione dalla Juventus è Antonio Rudiger, giocatore che milita nelle fila del Chelsea e della nazionale tedesca e che potrebbe liberarsi a zero a fine stagione.