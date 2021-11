La Juventus, nelle ultime ore, è stata in ritiro per preparare la partita contro la Fiorentina di oggi 6 novembre.

Per questa sfida Massimiliano Allegri è intenzionato a confermare il 4-4-2 visto contro lo Zenit San Pietroburgo. Il tecnico livornese sarà costretto, però, a fare un cambio visto che mancherà Wojciech Szczesny. Il portiere polacco non è nell'elenco dei convocati della Juventus per la partita contro la Fiorentina. Dunque, al suo posto ci sarà Mattia Perin. Per il resto non ci saranno novità di formazione. In attacco saranno confermati Alvaro Morata e Paulo Dybala.

Allegri punta sulle sue certezze

La Juventus, in questi giorni, sta cercando di ritrovare la continuità dopo i risultati negativi ottenuti contro il Sassuolo e contro il Verona: Massimiliano Allegri ha deciso di portare la squadra in ritiro. L'obiettivo del tecnico è quello di far ritrovare le motivazioni ai suoi giocatori e soprattutto per fare gruppo.

La Juventus, questa estate, non ha potuto fare il ritiro per gli impegni dei tanti nazionali. Adesso la squadra si è ritrovata dopo la vittoria contro lo Zenit e ora si proverà a dare una continuità anche in campionato. Perciò Massimiliano Allegri si affiderà ai giocatori che gli hanno dato maggiori certezze. In porta non ci sarà Wojciech Szczesny che ha preso un botta al costato e sarà sostituito da Mattia Perin.

Davanti al numero 36 juventino agiranno Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo sulla destra ci sarà Chiesa, mentre in mezzo giocheranno McKennie e Locatelli, a sinistra sarà confermato Bernardeschi. In attacco ci saranno Alvaro Morata e Paulo Dybala. Mentre in panchina ci sarà Kaio Jorge, che eventualmente è pronto a subentrare a gara in corso.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Bernardeschi; Morata, Dybala.

Dopo la gara contro la Fiorentina ci sarà la pausa per le nazionali

Dopo la partita contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri perderà molti dei suoi giocatori che andranno in nazionale.

Dunque, la prossima settimana il tecnico della Juventus lavorerà con un gruppo davvero esiguo.

La truppa più nutrita dei giocatori prestati alla nazionale sarà quella degli italiani. Infatti, Roberto Mancini ha chiamato Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Federico Chiesa, Manuel Locatelli e Federico Bernardeschi.

Allegri dovrà rinunciare anche ai sudamericani che rientreranno solo a ridosso della sfida contro la Lazio del 20 novembre. Dopo la sosta per la Juventus inizierà un periodo molto intenso, che porterà fino alla sosta di Natale.