La Juventus è attesa da mesi importanti in tema mercato. In questo inizio di stagione le difficoltà a centrocampo e nel settore avanzato sono state evidenti. Non è un caso che la classifica dice -14 punti da Milan e Napoli prime, -7 dall'Inter terza e -4 dall'Atalanta quarta. Per questo la società bianconera starebbe lavorando in previsione gennaio prima di tutto cercando di alleggerire la rosa bianconera dal punto di vista numerico ed economico. Ci sono infatti giocatori che hanno un ingaggio pesante che non sarebbero considerati utili al progetto sportivo della Juventus.

Fra questi spiccano Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, che guadagnano ciascuno circa 7 milioni di euro a stagione. Giocatori che potrebbero lasciare la Juventus già a gennaio. Per quanto riguarda gli investimenti a centrocampo, ad inizio anno potrebbe arrivare uno fra Rovella e Zakaria.

Per la prossima stagione si starebbe lavorando ad alcuni parametri zero: fra questi spiccherebbe il centrocampista del Milan Frank Kessié, in scadenza di contratto con la società rossonera. L'ivoriano sarebbe considerato l'acquisto ideale di Allegri per il centrocampo in quanto garantirebbe quantità e qualità.

Il centrocampista Kessié potrebbe trasferirsi a parametro zero alla Juve la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Frank Kessié a parametro zero la prossima stagione.

Attualmente infatti non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con il Milan. La società rossonera avrebbe offerto circa 6 milioni di euro a stagione, l'ivoriano ne vorrebbe invece circa 8 milioni di euro a stagione. Il giocatore sembra quindi destinato a lasciare Milano. Kessié sarebbe gradito ad Allegri, che lo considererebbe il centrocampista ideale da far giocare con Manuel Locatelli.

Sul nazionale ivoriano però ci sarebbe l'interesse concreto anche del Paris Saint Germain, che non avrebbe problemi a garantire l'ingaggio richiesto dal centrocampista.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus starebbe seguendo altri giocatori che vanno in scadenza di contratto a fine stagione. Si parla molto del possibile approdo di Paul Pogba, il centrocampista francese infatti dovrebbe lasciare il Manchester United.

Il francese gradirebbe il ritorno nella società bianconera, anche a costo di guadagnare di meno rispetto all'ingaggio attuale nella società inglese. Come è noto infatti il francese ha uno stipendio da circa 16 milioni di euro a stagione. Alla Juventus invece potrebbe guadagnare circa 12 milioni di euro, con la società bianconera che utilizzerebbe il Decreto Crescita: tale disposizione governativa garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.