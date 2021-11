La Juventus nei prossimi mesi potrebbe essere una delle società più attive sul mercato. Già a gennaio infatti la società bianconera potrebbe effettuare alcune cessioni importanti che potrebbero agevolare l'acquisto di un centrocampista e di una punta. Si parla della possibile partenza di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, il francese potrebbe lasciare Torino per circa 30 milioni di euro mentre per il gallese potrebbe definirsi una rescissione consensuale. Per quanto riguarda invece gli acquisti a centrocampo potrebbe arrivare Axel Witsel, per il settore avanzato il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, valutato circa 60 milioni di euro dalla Fiorentina.

La società bianconera però è a lavoro anche in previsione del prossimo Calciomercato estivo.

Ci sono infatti diversi giocatori che potrebbero rinforzare in maniera importante la rosa bianconera, alcuni dei quali a parametro zero. Fra questi c'è Frank Kessié, il centrocampista non ha ancora trovato l'intesa per il prolungamento di contratto con il Milan. L'approdo dell'ivoriano alla Juventus è stato l'acquisto più votato dagli utenti di calciomercato.it, con il sito che ha chiesto ai suoi follower quale sarebbe l'acquisto che vorrebbero vedere la prossima stagione.

Il centrocampista Kessié alla Juventus è stato l'acquisto più votato per la prossima stagione

In un recente sondaggio lanciato dal sito calciomercato.it in cui si chiedeva agli utenti qual è l'acquisto che vorrebbero vedere la prossima stagione, quello più votato è stato Kessié-Juventus con il 29,6%.

Il centrocampista ivoriano secondo i follower di calciomercato.it sarebbe il giocatore ideale per rinforzare la Juventus, che in questo inizio di stagione sta mettendo in evidenza problemi nell'impostazione di gioco e nell'equilibrio. Al secondo posto con il 26,8% è stato votato come acquisto della prossima stagione quello che porterebbe Belotti al Milan.

La punta del Torino, come Kessié, è in scadenza di contratto a fine stagione e potrebbe quindi trasferirsi a parametro zero nella società rossonera. Al terzo troviamo Insigne-Inter con il 22,5% dei voti, al quarto Brozovic-Milan al 21,1%. I giocatori menzionati nel sondaggio hanno in comune il contratto in scadenza a fine stagione con le rispettive società.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Frank Kessié difficilmente si trasferirà alla Juventus, almeno secondo le ultime indiscrezioni di mercato. L'ivoriano infatti sarebbe seguito dal Paris Saint Germain, che potrebbe offrirgli un ingaggio importante accontentando le sue richieste. Si parla di un'offerta da 10 milioni di euro a stagione.