La Juventus sta vivendo un momento difficile dal punto di vista dei risultati. La sconfitta contro il Sassuolo potrebbe significare l'addio alle ambizioni scudetto, anche perché i 13 punti da Milan e Napoli in questo momento non sembrano recuperabili. Risultati deludenti, ma anche un gioco che sembra non supportare la fase realizzativa. Non è un caso che i bianconeri in dieci giornate abbiano segnato appena 14 gol in campionato. Intanto la società bianconera, consapevole di una rosa con difficoltà tecniche, prosegue il suo lavoro di mercato alla ricerca di rinforzi importanti a centrocampo e nel settore avanzato.

Si parla molto di un interesse concreto per Aurelien Tchouameni del Monaco, Renato Sanches del Lille e Dusan Vlahovic della Fiorentina. A questi si sarebbero aggiunti anche due giocatori che potrebbero arrivare alla Juventus a parametro zero la prossima stagione. Ci si riferisce ad Alessio Romagnoli, difensore del Milan e a Sergi Roberto, centrocampista del Barcellona. Proprio lo spagnolo piace molto per la duttilità e per la sua capacità di garantire qualità e quantità. Nella squadra catalana oltre a giocare a centrocampo ha dimostrato di poter dare un ottimo contributo anche da terzino destro.

Il centrocampista Sergi Roberto possibile acquisto a parametro zero

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la possibilità di ingaggiare a parametro zero la prossima stagione il centrocampista Sergi Roberto.

Il classe 1992, Sergi Roberto potrebbe rappresentare un acquisto importante in quanto garantirebbe qualità ed esperienza. Le difficoltà riscontrate dalla Juventus in questo inizio di stagione certificano la necessità di innesti a centrocampo. Probabilmente però il solo Sergi Roberto non basta per migliorare la rosa bianconera.

Si è parlato di un interesse concreto per Aurelien Tchouameni del Monaco e per Renato Sanches del Lille. Piace inoltre Axel Witsel, che potrebbe invece arrivare già a gennaio.

Il mercato della Juventus

La Juventus nei prossimi mesi dovrà lavorare però anche alle cessioni. Sarà infatti necessario alleggerire la rosa e diminuire il monte ingaggi.

I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Weston McKennie. Il francese e il gallese guadagnano ciascuno circa 7 milioni di euro a stagione, uno stipendio fin troppo ''pesante'' in considerazione dell'apporto dei due giocatori dal loro arrivo in bianconero nel 2019. Diverso è il discorso riguardante il centrocampista americano, che a differenza degli altri due ha molto mercato e la sua cessione potrebbe garantire una somma importante pari a circa 40 milioni di euro.