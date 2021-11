Uno degli argomenti più chiacchierati del 2021 è stata sicuramente la Superlega, progetto sportivo lanciato dai presidenti di Barcellona, Real Madrid e Juventus e che aveva come fine, secondo i promotori, la valorizzazione del calcio in ottica europea. Tale competizione, però, è durata pochi giorni, dopo che le dodici società inizialmente aderenti hanno deciso di non rispettare l'intesa raggiunta. È stata soprattutto la Uefa a schierarsi contro tale progetto sportivo, con il presidente Ceferin che ha criticato in maniera decisa i vari Laporta, Perez e Agnelli.

Secondo le ultime indiscrezioni, il progetto Superlega non è saltato e potrebbe definirsi nella prossima stagione o in quella successiva. Ne ha parlato anche Giorgio Chiellini in una recente intervista a Dazn. Il capitano della Juventus ha sottolineato che i tifosi vogliono vedere più calcio europeo e meno quello nazionale. Secondo il difensore, il futuro del calcio va sempre più verso un'europeizzazione rispetto ai campionati nazionali. Chiellini ha dichiarato di averne parlato spesso con il presidente Andrea Agnelli e di essere favorevole al lancio della Superlega.

Giorgio Chiellini ha parlato dell'importanza di riformare il calcio

"Superlega? Bisogna riformare il calcio e creare nuove competizioni".

Queste le dichiarazioni di Giorgio Chiellini in riferimento alla Superlega e alla necessità di modificare il calcio europeo e renderlo più interessante per i tifosi. Il difensore ha poi aggiunto: "Istituzioni, club e giocatori devono incontrarsi per riformare il calendario e creare nuove competizioni per ridare slancio a questo sport, che rimane il più bello al mondo ma per me è migliorabile".

Secondo il difensore, l'esempio degli Stati Uniti è importante, in quanto ha dimostrato che le Superleghe nei vari sport garantiscono più seguito da parte dei sostenitori. Chiellini ha poi parlato anche di Serie A e del fatto che secondo lui le squadre andrebbero ridotte a 18. Ha infatti aggiunto: "Credo che 18 sia il numero giusto di squadre per migliorare la competitività e per dare più rilevanza alle partite europee.

Giorgio Chiellini e l'introduzione del Var nel campionato italiano

Il difensore Giorgio Chiellini ha parlato anche dell'introduzione del Var nel campionato italiano. A tal riguardo ha dichiarato: "Noi romantici vorremmo l'abolizione del Var, dei fuorigioco o inserire di nuovo il passaggio al portiere". Secondo il giocatore bianconero però il calcio sta andando incontro all'innovazione e bisogna agevolare il cambiamento. Rimane però molto importante che si arrivi ad un confronto fra società, giocatore e istituzioni per cercare di cambiare il calcio.