In questo inizio di stagione Massimiliano Allegri è riuscito a rivitalizzare alcuni giocatori della Juventus. Fra questi c'è Federico Bernardeschi. Il numero 20 juventino è tornato ad essere un punto fermo della Juventus ed è uno dei titolari. Anche nel match contro lo Zenit Bernardeschi è stato uno dei più positivi e nel dopo partita è intervenuto in conferenza stampa per parlare del momento che stanno vivendo i bianconeri. Il numero 20 juventino ha parlato anche del suo rinnovo di contratto: "Per fare questo tipo di discorsi ci saranno le sedi opportune per affrontarli".

Dunque, al momento, la priorità di Federico Bernardeschi è la squadra e non si deve pensare ad altro.

Bernardeschi rigenerato

Federico Bernardeschi è uno dei giocatori che sono stati rivitalizzati da Massimiliano Allegri. Il numero 20 juventino viene impiegato sulla fascia sinistra e con lui la squadra rende meglio rispetto a quando c'è Adrien Rabiot. Bernardeschi è riuscito a ritagliarsi un ruolo da titolare e la sua speranza è quella di riuscire a convincere la Juventus a rinnovargli il contratto. Di questo argomento il calciatore classe 94 ne ha parlato al termine della partita contro lo Zenit sottolineando che adesso questa non è una priorità: "Ora è più importante concentrarsi su altro, questo poi viene di conseguenza".

Bernardeschi, in conferenza stampa, ha poi parlato del momento che sta attraversando la Juventus: "Tra qualche mese rialzeremo la testa e vedremo dove saremo". Di certo il rendimento dei bianconeri in campionato è decisamente al di sotto delle aspettative come ha sottolineato il calciatore di Carrara: "Lo sappiamo noi e anche la società: ne siamo consapevoli e come dice il mister dobbiamo stare zitti e lavorare".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Questa posizione di classifica per la Juventus non è accettabile e per questo motivo la squadra deve lavorare per invertire la rotta. Per capire le ragioni di questi alti e bassi Massimiliano Allegri ha deciso di portare la squadra in ritiro e questa scelta è stata approvata anche dai calciatori.

Tutti in ritiro per compattarsi

Dal 4 novembre la Juventus tornerà in ritiro per preparare la gara contro la Fiorentina. La squadra starà al JHotel per lavorare e capire quali sono gli errori che sono stati commessi, soprattutto contro il Sassuolo e conto il Verona. Del ritiro, ne ha parlato anche Federico Bernardeschi dopo la vittoria di Champions League contro lo Zenit: "Fa bene al gruppo. Quando c'è un gruppo sano e genuino si ha anche il piacere di stare insieme". Il numero 20 juventino ha poi spiegato che dispiace a lui e ai suoi compagni lasciare mogli e figli per stare al JHotel, ma adesso serve fare dei sacrifici per il bene della Juventus.