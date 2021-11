Il Milan è chiamato a dare una svolta al proprio cammino in Champions League. Servono tre punti per i rossoneri per poter tener vive le speranze di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. I ragazzi di Pioli che stanno conducendo la classifica della Serie A, sono ancora a secco in Europa. Il Milan ha espresso lo stesso bel gioco del campionato, salvo poi trovarsi a leccarsi le ferite contro Liverpool ed Atletico Madrid. Ad Oporto per il Milan la storia è stata molto diversa, i rossoneri rimaneggiati dai numerosi infortuni e dalla squalifica di Kessiè, hanno offerto una brutta prestazione, reggendo nel risultato fino al gol di Luis Diaz viziato da un fallo su Bennacer.

Il Milan è tornato a casa ancora a secco. Pioli potrà contare di quasi tutta la rosa titolare, fatta eccezione di Ante Rebic e di Mike Maignan per la sfida più importante fino a qui. Il Milan ha vinto dominando per più di un'ora contro la Roma nell'ultima di campionato, restituendo al mondo del calcio uno Zlatan Ibrahimovic determinante, ma aprendo una grossa parentesi di polemiche sulla gestione della partita dell'arbitro Maresca. In caso di sconfitta i rossoneri sarebbero automaticamente fuori dalla Champions League. Con un pareggio, le speranze di passaggio del turno dipenderebbero molto dagli altri campi e dall'ottenere il punteggio pieno nelle durissime sfide contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano e contro Liverpool a San Siro.

Non restano grosse alternative e la pressione è tanta per il Milan che domenica dovrà pure affrontare l'Inter nel primo derby stagionale.

Pioli ritrova Brahim Diaz che per ora a ben figurato in Champions League e che s'è completamente ripreso dopo la positività al Covid.

A centrocampo Kessiè sarà affiancato o da Bennacer o da Tonali mentre in attacco la staffetta Ibrahimovic/Giroud dovrebbe premiare il francese per una maglia da titolare. Dopo le polemiche arbitrali delle ultime gare in Champions League, l'arbitro dell'incontro sarà l'esperto francese Clément Turpin.

Milan: i convocati per la partita con il Porto

Portieri: Jungdal, Mirante, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini.

Milan - Porto: le quote e il pronostico

Le quote dei bookmakers fanno ben sperare il popolo rossonero. I primi tre punti nel girone B di Champions League sono quotati a 2. La vittoria del Porto invece si assesta sul 3,85 con il pareggio che viaggia di poco sotto a 3,55.

L'over 2,5 per quanto riguarda i gol segnati viene pagato 1,70 mentre l'over 3,5 a 2,70. Il risultato finale con la quota scommesse più bassa è l' 1-0 a 8,50. La quota gol però si assesta a 1,60 mentre la quota NOGOL a 2,20. Il primo marcatore con la quota più bassa è Zlatan Ibrahimovic a 5,25. Per il Porto Taremi è il giocatore con la quota scommessa più interessante a 8,75. La quota 'Arbitro guarda il VAR' è a 3,50.