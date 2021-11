La Juventus sta vivendo un momento di crisi e in questi giorni la società e l'allenatore stanno cercando di risolvere i problemi.

Massimiliano Allegri è stato molto duro con la sua squadra, soprattutto dopo la partita contro il Verona e anche ieri 31 ottobre alla ripresa dei lavori alla Continassa.

La Juventus, da oggi 1 novembre, è in ritiro e vi resterà fino al 6 novembre. Questo periodo dovrà servire soprattutto per capire quali sono le cause della crisi.

Allegri vuole indagare sulle ragioni di questi alti e bassi per questo motivo, il tecnico livornese dopo l'allenamento di domenica 31 ottobre, ha convocato i suoi giocatori più rappresentativi, ossia Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Paulo Dybala per comunicare loro l'intenzione di portare tutti in i ritiro.

I due azzurri e l'argentino hanno appoggiato appieno la decisione dell'allenatore.

Dunque, Bonucci e Chiellini, così come spesso fanno anche in nazionale, hanno preso una decisione forte proprio per portare la Juventus fuori dalla crisi. Il ritiro dovrà servire ai bianconeri proprio per ritrovare la retta via.

La Juventus prepara il match contro lo Zenit

La Juventus, questa mattina 1 novembre, si è ritrovata alla Continassa per iniziare il ritiro. I bianconeri sono poi scesi in campo per allenarsi in vista della gara contro lo Zenit di Champions League.

Per Massimiliano Allegri sono arrivate delle buone notizie, visto Matthijs De Ligt e Federico Chiesa hanno ripreso ad allenarsi in gruppo. Anche Daniele Rugani si è ripreso dalla gastroenterite ed è a disposizione.

Mancavano, invece, all'appello Mattia De Sciglio, Moise Kean e ovviamente Aaron Ramsey. Dunque, Massimiliano Allegri ha ampi margini di scelta e contro lo Zenit potrà fare dei cambi.

Il tecnico livornese, però, non ha grandi alternative in attacco poiché Kean è out e Kaio Jorge non è in lista Champions League. Perciò la sensazione è che in attacco venga riproposto il tandem formato da Paulo Dybala e Alvaro Morata.

In difesa, invece, ci sono più alternative e uno fra Bonucci e Chiellini potrebbe riposare.

Molti giocatori avrebbero bisogno di riposare

In queste ultime settimane i giocatori della Juventus sono stati davvero molto impegnati e ora molti di loro sono fuori forma. I sudamericani in modo particolare sono provati dai tanti viaggi intercontinentali, visto che gli impegni delle loro nazionali li sottopongo a diversi tour de force.

Dunque, questo è un problema in più per Massimiliano Allegri perché la squadra ha bisogno di gente che sia al top per invertire la tendenza. Di certo ritrovare lo smalto per alcuni giocatori non sarà facile, visto che dalla prossima settimana ci sarà una nuova pausa per le nazionali.