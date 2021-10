La sosta per le nazionali permette alle società di pensare ai rinnovi contrattuali dei giocatori in scadenza. La Juventus in particolare, sarebbe al lavoro per Dybala e Cuadrado. Il terzino colombiano è uno dei pilastri della squadra di Allegri: la sua duttilità sulla fascia destra è stata infatti una salvezza per la precedente avventura del tecnico toscano sulla panchina bianconere e allo stesso tempo fondamentale per le gestioni di Sarri e Pirlo. Secondo le indiscrezioni sul web, il ds bianconero Cherubini e l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, sarebbero al lavoro per prolungare il rapporto tra Cuadrado e la Juventus, attualmente in scadenza per giugno 2022.

Juventus, possibile rinnovo fino al 2023 per Cuadrado

Juan Cuadrado, classe 1988, è uno dei giocatori con più presenze in bianconero. Il colombiano è approdato a Torino nella stagione 2015/2016 e ha disputato complessivamente 229 partite. Il suo contributo in termini di gol e assist è stato di tutto rispetto, considerando le sue capacità di aggredire l'avversario e di crossare in maniera praticamente perfetta. Non a caso sono stati 54 gli assist forniti ai compagni e ben 20 le reti realizzate. In Serie A si era reso protagonista con la maglia della Fiorentina e prima ancora dell'Udinese. Cuadrado vanta anche un'esperienza in Premier League con la maglia del Chelsea.

La Juventus e l'agente di Cuadrado avrebbero già trovato un accordo di massima per il rinnovo.

La formula sarebbe quella del prolungamento contrattuale di un anno con opzione magari per il secondo. Il contratto terminerebbe dunque nel 2023, con un Cuadrado 35enne. Il giocatore è intenzionato a restare a Torino, in quella che ormai è diventata la sua casa. Alla Juve, il colombiano ha conquistato ben undici trofei: cinque scudetti, quattro Coppa Italia e per due volte la Supercoppa Italiana.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Juventus, nuovi incontri con gli agenti di Dybala e Bernardeschi

Non solo Cuadrado. La Juventus è in trattativa per i rinnovi contrattuali di Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. Aumenta la fiducia per quanto riguarda la firma dell'argentino, colui che insieme a Chiesa è chiamato a raccogliere l'eredità di Cristiano Ronaldo.

Bernardeschi invece, ha uno stipendio di quattro milioni a stagione. L'intenzione della società sarebbe quella di rinnovargli il contratto ad una cifra minore. Dipenderà molto dalla disponibilità del giocatore a ridursi lo stipendio. Non manca invece la fiducia di Massimiliano Allegri in lui: su nove incontri stagionali, lo ha impiegato per ben sette volte. La prestazione migliore l'ha sfoderata contro il Chelsea campione d'Europa, quando ha regalato l'assist decisivo a Federico Chiesa.