La Juventus nel match di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo ha ritrovato la vittoria per 4-2. Il ritiro ha fatto bene ai bianconeri che hanno disputato un'ottima partita. La vittoria contro lo Zenit, inoltre, ha consentito alla squadra di Massimiliano Allegri di staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Per questo motivo, il tecnico della Juventus ha deciso di cambiare un po' il programma dei bianconeri e dopo la gara contro i russi sono andati a dormire a casa. Stamattina 3 novembre, la squadra è tornata alla Continassa per allenarsi e dopodiché c'è stato un nuovo rompete le righe.

Infatti, il ritiro della Juventus riprenderà giovedì 4 novembre, e durerà fino al 6 novembre ovvero giorno della partita contro la Fiorentina.

La Juventus ha ritrovato la vittoria

La scelta di Massimiliano Allegri di portare la squadra in ritiro ha dato i suoi frutti visto che la Juventus ha vinto per 4-2 contro lo Zenit San Pietroburgo. Adesso, però, i bianconeri devono ritrovare la continuità e contro la Fiorentina servirà una prestazione pressoché identica a quella di Champions League. Per questo motivo, il ritiro riprenderà a partire dal 4 novembre. Per la gara contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri potrebbe confermare gran parte della formazione vista contro lo Zenit. L'unico dubbio dovrebbe riguardare la difesa, dove è possibile che ci sia il ritorno di Giorgio Chiellini.

Il numero 3 juventino potrebbe prendere il posto di Leonardo Bonucci. A centrocampo, invece, si va verso la conferma di Federico Chiesa, Weston McKennie, Manuel Locatelli e Federico Bernardeschi. Quest'ultimo è in ripresa e con il ritorno di Massimiliano Allegri si è ripreso il posto da titolare. Anche in attacco non sembrano esserci dubbi e giocheranno Paulo Dybala e Alvaro Morata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quest'ultimo ha ritrovato il gol e questo gli darà fiducia per le prossime partite.

Il commento di Paulo Dybala

Il grande protagonista della partita contro lo Zenit San Pietroburgo è stato Paulo Dybala. Il numero 10 juventino ha siglato una doppietta e ha disegnato calcio. Al termine della partita è stato votato MVP della gara di calcio.

Paulo Dybala, con un post su Instagram, ha espresso tutta la sua gioia per la vittoria ottenuta in ChampionsLeague: "Orgoglioso di aver raggiunto la leggenda 'Le Roi' Platini''.

Dybala con la doppietta allo Zenit ha superato Michel Platini nella classifica dei gol realizzati con la Juventus. Per omaggiare il francese, il numero 10 juventino ha deciso di dedicargli la stessa esultanza fatta proprio dall'ex calciatore juventino nella finale della Coppa intercontinentale del 1986.