Il caso plusvalenze inizia a interessare diverse società di calcio. La Covisoc, cioè la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche, sta valutando alcune cessioni di calciatori considerate "gonfiate". Tali operazioni di calciomercato sarebbero considerate sospette perché avrebbero generato delle plusvalenze molto alte per i vari club interessati.

Sono numerosi i calciatori coinvolti: Eric Lanini, attaccante attualmente in prestito alla Reggiana, Alessandro Minelli che gioca nel Cosenza, Edoardo Masciangelo del Pescara, Matteo Brunori attaccante in forza al Palermo, Leonardo Loria del Monopoli, Galano del Pescara, tanto per fare alcuni nomi.

Come riporta la Gazzetta tra i vari affari di calciomercato sui quali si sta soffermando la Covisoc, c'è anche quello che ha portato Akè Marley dal Marsiglia alla Juventus per una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Adesso il calciatore gioca in Serie C, nella Juventus Under 23.

Sotto controllo l'asse tra Juventus e Genoa

Stando a quello che riferiscono diverse testate nazionali, sempre della Juventus sono altri affari sui quali la Covisoc sta lavorando: ad esempio, quello che ha portato il giovane centrocampista Nicolò Rovella dal Genoa alla Juventus per 18 milioni di euro. Sempre tra le due società, quella piemontese e quella ligure, ci sono due altre trattative che hanno attratto l'attenzione degli organi di controllo.

Si tratta del passaggio di Manolo Portanova dalla Juventus al Genoa per 10 milioni di euro e di quello di Elia Petrelli, passato sempre dai bianconeri alla società di Preziosi, per una cifra vicina a 8 miliioni di euro.

Sostanzialmente, la questione è relativa all’articolo 31 del Codice di giustizia sportiva della Figc che definisce "illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia".

Le società rischiano l'ammenda con diffida.

Serie A, si torna in campo venerdì: domenica il derby

Nel programma di Serie A e Serie B, sono previsti già diversi match venerdì 5 novembre. Partendo dalla Serie A, per la giornata di venerdì, è previsto un incontro importante in ottica salvezza tra Empoli e Genoa. I toscani dopo la vittoria sul campo del Sassuolo sono volati a metà classifica, all'undicesimo posto, con 15 punti e si candidano ad essere la vera sorpresa della Serie A.

Il Genoa ha una situazione più difficile: solo 8 punti nelle prime 11 gare, frutto di una sola vittoria, 5 pareggi e 5 sconfitte. Il Genoa è soltanto un punto sopra la zona retrocessione, occupata da Spezia a quota 8 punti, Salernitana a 7 e Cagliari a 6. I sardi che sono la vera delusione di questa prima parte di campionato in Serie A, giocheranno contro l'Atalanta in casa; una sfida che si preannuncia molto complicata.

La Juventus di mister Allegri ospiterà la Fiorentina, mentre il Napoli capolista giocherà in casa contro l'Hellas Verona. Il Milan, secondo in classifica a pari punti con i partenopei, giocherà il derby contro l'Inter. Sfida, sulla carta, semplice per la Lazio che giocherà contro la Salernitana, mentre la Roma sarà di scena in trasferta sul campo del Venezia.

Gara importante, in ottica salvezza, tra Sampdoria e Bologna. Al momento, i liguri hanno 9 punti in classifica, mentre il Bologna è a quota 15 punti.

In Serie B, venerdì giocherà il derby calabrese

Venerdì prossimo si giocherà il derby calabrese in Serie B tra Cosenza e Reggina. Il Pisa capolista in questo weekend sarà impegnato sul difficile campo del Cittadella. Molto interessante la sfida tra Lecce e Parma, entrambe le squadre sono in forma con i ducali che arrivano da due vittorie consecutive. Il Monza giocherà sul campo del Crotone, delusione di questo avvio di campionato di Serie B. Big match a Benevento, dove i padroni di casa giocheranno contro il Frosinone.