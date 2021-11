La Juventus si appresta a disputare tre sfide, contro Lazio, Chelsea e Atalanta, che saranno determinanti per il prosieguo della stagione.

Intanto tiene banco, in casa bianconera, il tema del rinnovo dei contratti dei giocatori in scadenza il 30 giugno 2022.

La situazione sui rinnovi in casa Juventus: da Dybala a Cuadrado

In casa Juventus le prossime settimane saranno intense non solo sul campo, ma anche riguardo alle varie trattative con i giocatori già in rosa cheb- fra poco più di sei mesi - andrebbero in scadenza di contratto.

Il primo a dover rinnovare è Paulo Dybala, il suo procuratore dovrebbe essere a Torino verso i primi di dicembre per mettere fine a una "telenovela" che sta durando da molti mesi.

Secondo numerose indiscrezioni le possibilità di arrivare a una fumata bianca sono molto alte. Se tutto andasse come previsto, il giocatore argentino andrà a percepire 10 milioni (compresi tutti i bonus) fino al 2026. In questo modo diventerà il punto fermo del progetto tecnico di Allegri e attorno a lui ruoterà tutto l'attacco della Juventus.

Anche per Juan Cuadrado si dovrebbe a breve concludere positivamente la trattativa che dovrebbe legarlo almeno per un'altra stagione al club torinese: il colombiano negli ultimi anni si è dimostrato un elemento importante per i bianconeri, risultando spesso essere decisivo, come avvenuto di recente nella vittoria contro la Fiorentina.

In scadenza anche Bernardeschi, Perin e De Sciglio

Altro elemento con il contratto in scadenza è Federico Bernardeschi, il quale peraltro recentemente ha cambiato il procuratore (passando da Raiola a Pastorello), situazione che potrebbe rappresentare un'incognita sul prolungamento coi bianconeri. Secondo alcune indiscrezioni il centrocampista offensivo toscano potrebbe non proseguire la sua avventura a Torino.

Alcuni rumors di questi giorni lo accostano al Milan.

Ancora da definire è invece il futuro di altri giocatori in scadenza contrattuale in estate, ossia Mattia De Sciglio e Mattia Perin. Le situazioni relative al difensore laterale e al portiere potrebbero essere discusse nelle prime settimane del nuovo anno.

Pur non essendo vicino alla scadenza, intanto, anche Matthijs De Ligt potrebbe prolungare il contratto, magari con l'inserimento di una clausola rescissoria. Negli ultimi tempi era circolata la voce di un forte interesse per lui da parte del Barcellona.