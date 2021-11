La Juventus in questo inizio di stagione ha deluso le aspettative soprattutto in campionato. I 13 punti di distanza dal primo posto di Milan e Napoli confermano le problematiche della rosa bianconera, che invece in Champions League ha dimostrato di poter disputare delle ottime prestazioni. La vittoria contro il Chelsea campione d'Europa dimostra la forza e la qualità dei bianconeri, che però sembrano avere difficoltà qualitative a centrocampo.

Una delle principali delusioni è Adrien Rabiot: arrivato a parametro zero nell'estate 2019, il centrocampista francese non ha inciso come ci aspettava alla Juventus.

Rimane invece un giocatore molto importante per la nazionale francese, il commissario tecnico Didier Deschamps lo considera infatti un titolare e lo ha schierato anche nel recente match contro i il Kazakistan, nel quale Rabiot ha anche segnato un gol.

A parlare recentemente del centrocampista della Juventus è stato in una recente intervista Paolo Di Canio. Il commentatore televisivo al Corriere dello Sport ha lanciato una critica al francese, sottolineando come, con il fisico che ha, dovrebbe essere più incisivo nel centrocampo bianconero.

Paolo Di Canio ha parlato di Rabiot e delle sue prestazioni nella Juventus

"Adrien Rabiot che giocatore è? Che materia è? Per la Juve cos’è? Uno di un metro e 90 che sembra uno di un metro e 20".

Queste le dichiarazioni di Paolo Di Canio sul centrocampista Adrien Rabiot. Secondo l'ex giocatore bianconero il francese dovrebbe essere più incisivo per le sue caratteristiche tecniche e fisiche.

Secondo Di Canio non è una mezzala d'inserimento, non fa gol e neanche gli assist. La decisione di Allegri di impiegarlo sulla fascia sinistra dimostrerebbe, secondo il commentatore televisivo, le problematiche della Juventus: "Adattato a sinistra per avere più presenza fisica.

Questo conferma i problemi della Juve. Con tutti gli esterni che ha, fai giocare Rabiot adattato".

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere Adrien Rabiot a gennaio: nonostante il centrocampista abbia dichiarato in una recente intervista di stare bene in bianconero, la società potrebbe considerare una sua partenza in caso di offerta.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato ci sarebbe il Newcastle sul centrocampista francese: la società inglese potrebbe acquistarlo per circa 15 milioni di euro. Sarebbe questa la somma richiesta dalla Juventus per il centrocampista.

Ma Rabiot non è l'unico giocatore che potrebbe lasciare Torino a gennaio. Si valuterebbe ad esempio la rescissione consensuale di Ramsey e anche la possibile partenza di Bernardeschi, che potrebbe approdare al Milan. Il nazionale italiano è in scadenza di contratto a fine stagione e la Juventus a gennaio potrebbe cercare di monetizzare dalla vendita del centrocampista italiano.