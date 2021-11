Il mercato della Juventus non si ferma mai e, in questi ultimi giorni, la dirigenza bianconera sarebbe già al lavoro per cercare di regalare ad Allegri i rinforzi a centrocampo per la sessione invernale di trasferimenti: in particolare Witsel e Zakaria paiono essere i principali obiettivi per gennaio.

Per il centrocampo si valutano diverse piste: Witsel e Zakaria

La Juventus dovrebbe essere piuttosto attiva in vista del mercato di gennaio. Sulla lista di Cherubini sarebbero segnati diversi profili interessanti per rinforzare il centrocampo, considerato il reparto che ha bisogno di maggiori innesti.

Il primo obiettivo sarebbe quello di Axel Witsel, il centrocampista belga classe '89 sarebbe in particolare un "pallino" dei Allegri. Il giocatore va in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a giugno e quindi a gennaio potrebbe partire a prezzo "contenuto".

Oltre a lui si valuterebbe il profilo più giovane di Denis Zakaria, giocatore classe '89 in forza attualmente al Borussia Monechengladbach, anche lui vicino alla scadenza contrattuale.

Il punto sul reparto offensivo

Continua intanto a circolare come nome per l'attacco quello di Dusan Vlahovic, l'attaccante serbo infatti è un profilo gradito da Allegri. Non è escluso un tentativo verso la Fiorentina già a gennaio, o in alternativa a giugno.

Su di lui ci sono diverse squadre interessate, come ad esempio l'Arsenal e il Tottenham.

Sempre nel reparto offensivo, in vista dell'estate la Juve dovrà decidere cosa fare con Alvaro Morata: lo spagnolo non sta convincendo del tutto nelle sue ultime prestazioni e potrebbe non essere riscattato a fine stagione, tornando all'Atletico Madrid.

Juventus, il punto sulle cessioni, Ramsey e Rabiot pronti a partire

Riguardo al mercato in uscita, gli indiziati a lasciare Torino sono diversi, fra essi Ramsey e Rabiot, entrambi hanno deluso le aspettative.

In uscita potrebbero esserci altri elementi. Sono da capire le situazioni relative a Bernardeschi (in scadenza a giugno) e di Kulusevski, su quest' ultimo si sarebbe fatto vivo il Barcellona: se dovessero arrivare offerte importanti, la Juventus sarebbe pronta a trattare.

Chi è pressoché sicuro della permanenza in vista della prossima stagione pare essere il centrocampista statunitense McKennie.

Riguardo all'estate il sogno in entrata resterebbe sempre Paul Pogba, che potrebbe non rinnovare con il Manchester United, liberandosi quindi a parametro zero: su di lui ci sarebbe anche il forte interesse del Real Madrid.