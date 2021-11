La Juventus potrebbe essere una delle società più attive nel mercato di gennaio. La società bianconera dopo un mercato estivo discutibile potrebbe infatti rinforzarsi con decisione anche perché sarà importante rimanere competitivi in Champions League in previsione ottavi di finale.

Allo stesso tempo i bianconeri devono recuperare punti in campionato, Milan e Napoli primi sono a +13. Di conseguenza potrebbero esserci almeno tre innesti importanti. A tal riguardo ha parlato anche il giornalista sportivo Enzo Bucchioni, che ha sottolineato come la società bianconera potrebbe effettuare due acquisti a centrocampo ed uno nel settore avanzato.

Secondo Bucchioni Allegri avrebbe ricevuto garanzie in merito alla volontà della società bianconera di rinforzare con decisione la rosa. L'eventuale arrivo di due centrocampista però dipenderebbe dalle cessioni. Potrebbero partire sia Adrien Rabiot, che piace al Newcastle, che Aaron Ramsey, per il quale si parla anche di possibile rescissione consensuale. Per quanto riguarda invece i rinforzi Bucchioni ha dichiarato che la Juventus potrebbe acquistare a gennaio Aurelien Tchouameni, Axel Witsel e Julian Alvarez.

I centrocampisti Witsel e Tchouameni possibili acquisti a centrocampo

Il giornalista sportivo Enzo Bucchioni ha parlato del mercato della Juventus sottolineando come la società stia lavorando all'acquisto di almeno due centrocampisti.

L'aumento di capitale ufficializzato ad ottobre da 400 milioni di euro sarà in parte utilizzato per rinforzare una rosa che diverse problematiche soprattutto a centrocampo. A tal riguardo i nomi sui quali la Juventus starebbe lavorando secondo Bucchioni sono Axel Witsel e Aurelien Tchouameni. Il giocatore del Borussia Dortmund sarebbe un acquisto vantaggioso essendo in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione.

Ha un prezzo notevole invece il 21enne del Monaco, di circa 40 milioni di euro. L'alternativa potrebbe essere un altro francese, Boubacar Kamara, centrocampista dell'Olympique Marsiglia in scadenza di contratto a fine stagione.

La Juventus potrebbe acquistare Julian Alvarez

La Juventus potrebbe acquistare anche una punta a gennaio.

Secondo Bucchioni il preferito rimane Dusan Vlahovic, che però la Fiorentina non vorrebbe cedere alla società bianconera. Per questo si parla del possibile acquisto di Julian Alvarez, punta del River Plate valutato circa 20 milioni di euro. Per il giornalista sportivo il 21enne potrebbe essere un investimento ideale anche per arrivare a Vlahovic a giugno. Potrebbe essere infatti utilizzato come contropartita tecnica per arrivare al giocatore della Fiorentina. A proposito del mercato estivo, la Juventus potrebbe ingaggiare Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a fine stagione.