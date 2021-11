In questi giorni, Federico Chiesa è al centro di alcune polemiche. Infatti, il giocatore della Juventus è stato accusato di essere un cascatore.

A parlare in toni piuttosto accesi di Federico Chiesa è stato l'ex calciatore e ora opinionista Pasquale Bruno: "A Chiesa non gli fischi mai fallo, perché ha rotto i co****ni, sta sempre per terra come i soliti noti", ha detto a Tiki Taka.

Ma Bruno non è stato il solo a criticare Federico Chiesa. Infatti, nei giorni scorsi, anche l'account Tik Tok della Fiorentina ha pubblicato un video in cui sostanzialmente ha dato del tuffatore al numero 22 juventino, salvo poi rimuoverlo.

Diversi attacchi a Chiesa

Federico Chiesa, in questi giorni, è in nazionale per disputare due gare decisive per la qualificazione dell'Italia ai Mondiali.

Il numero 22 bianconero, in questi giorni, ha ricevuto diversi attacchi mediatici. Infatti, la Fiorentina, tramite Tik Tok, ha condiviso un video che ritrae Chiesa mentre subisce il fallo da Milenkovic e a corredo di queste immagini c'era la voce registrata di Stefano Bizzotto che affermava: "Ecco Tania Cagnotto".

Un video che ha fatto molto discutere. Va sottolineato, però, che l'account della Fiorentina ha poi rimosso le immagini da Tik Tok e in via informale avrebbe anche fatto sapere di essere consapevole di aver commesso una leggerezza.

Per il momento nè la Juventus nè Federico Chiesa hanno voluto commentare l'accaduto.

Successivamente sono poi appunto arrivate le dure parole di Pasquale Bruno nei confronti del numero 22 juventino.

Intanto Chiellini torna a Torino

In questi giorni, Federico Chiesa è a Coverciano per preparare i prossimi impegni dell'Italia. Oltre, al numero 22 juventino Roberto Mancini ha anche convocato Federico Bernardeschi, Manuel Locatelli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

Quest'ultimo ha accusato un fastidio muscolare durante il riscaldamento della gara contro la Fiorentina. Chiellini ha risposto alla chiamata dell'Italia, ma alla fine ha deciso di lasciare il ritiro per tornare a Torino.

Adesso resta da capire se il numero 3 della Juventus riuscirà a recuperare oppure no in vista del match contro la Lazio.

Dopo la pausa il calendario dei bianconeri sarà molto serrato e tra campionato e Champions League si giocherà ogni tre giorni. Dunque, Massimiliano Allegri non vuole correre alcun tipo di rischio e schiererà Giorgio Chiellini solo quanto sarà al top della forma. Durante, la pausa la Juventus cercherà di recuperare Kean e De Sciglio. Il primo si è fermato prima della gara contro l'Inter. Mentre De Sciglio si è fatto male durante la gara contro il Sassuolo.