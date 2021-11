La Juventus, oramai dieci mesi fa, acquistò dal Genoa il centrocampista Nicolò Rovella in uno scambio di mercato che portò Manolo Portanova e Elia Petrelli nella società ligure. L'intesa raggiunta fra le due società ha definito la permanenza del nazionale under 21 italiano al Genoa in prestito fino a giugno 2022. Di conseguenza, il classe 2001 arriverà alla Juventus dalla prossima stagione. In questi giorni, però, si è parlato di un possibile approdo anticipato di Rovella nella società bianconera già a gennaio. D'altronde, una delle problematiche della Juventus di questo inizio stagione è la mancanza di qualità sulla mediana, dove servirebbe un giocatore bravo nell'impostazione di gioco.

Proprio Rovella, di recente, è stato intervistato ed ha parlato anche della possibilità di un suo arrivo anticipato nella Juventus. Il centrocampista del Genoa ha dichiarato che deve meritarsi un posto da titolare nella società bianconera e che gli piacerebbe continuare almeno fino a fine stagione nella società ligure.

'Un eventuale ritorno alla Juventus me lo devo meritare'

"​So che mi seguono, ma un eventuale ritorno alla Juventus da protagonista me lo devo meritare facendo bene qui". Queste le dichiarazioni di Nicolò Rovella in riferimento ad un suo possibile approdo alla Juventus già a gennaio. Il centrocampista della nazionale under 21 ha aggiunto: "In questo momento penso al Genoa e considerando che sto giocando molto, mi piacerebbe continuare nella società ligure fino a fine stagione".

Il classe 2001 ha aggiunto anche che dipenderà dall'intesa che raggiungeranno eventualmente Genoa e Juventus. Come già detto, la società bianconera starebbe valutando un approdo anticipato del classe 2001 in bianconero già a gennaio.

Negli ultimi giorni si parla anche del possibile acquisto da parte della Juventus di Axel Witsel, centrocampista del Borussia Dortmund in scadenza di contratto a fine stagione e che, proprio per questo motivo, potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare un centrocampista già a gennaio. La società bianconera starebbe comunque valutando anche un investimento sulla punta. Si parla di una possibile offerta da circa 55 milioni di euro più il cartellino di un giovane dell'under 23 bianconera per arrivare all'attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic.

La società bianconera starebbe lavorando anche ad alcune cessioni. Potrebbero partire Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Dall'eventuale partenza del centrocampista francese potrebbero arrivare circa 30 milioni di euro. Per il gallese si parla di una rescissione consensuale, con la Juventus che andrebbe a risparmiare sul monte ingaggi circa 7 milioni di euro a stagione.