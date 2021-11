La Juventus dopo le sconfitte contro Sassuolo e Verona ritrova la vittoria in Champions League. 4 -2 il risultato finale contro lo Zenit San Pietroburgo, ottime le prestazioni di Dybala e Chiesa, due gol per l'argentino e uno per l'italiano. L'altro è stato realizzato da Morata su assist di Dybala. Allegri ha schierato una formazione offensiva con il solo Locatelli come mediano e gli altri centrocampisti bravi negli inserimenti come McKennie, Bernardeschi e Chiesa. La prossima partita contro la Fiorentina potrà essere decisiva per la rinascita della Juventus dal punto di vista tattico, considerando che l'idea di gioco utilizzata contro lo Zenit San Pietroburgo ha portato a quattro gol realizzati ma anche a due subiti.

Sembra comunque mancare qualcosa alla rosa bianconera, almeno secondo gran parte degli addetti ai lavori. A gennaio potrebbe arrivare un centrocampista ed una punta. E a proposito di mediana, a suggerire il nome ideale per la Juventus è stato il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi. In un post pubblicato su Twitter, il giornalista ha infatti sottolineato che il giocatore giusto per i bianconeri in questo momento è Nicolò Rovella, il cui cartellino è di proprietà della Juventus anche se il calciatore è in prestito al Genoa fino a fine stagione.

Maurizio Pistocchi ha parlato di Rovella

"Non ha ancora 20 anni, ma nelle sue prestazioni dimostra già una qualità e una maturità sorprendenti. Nicolò Rovella (2001) è il centrocampista che servirebbe adesso alla Juventus: il futuro è suo".

Questo il post pubblicato da Maurizio Pistocchi sul suo account Twitter. Secondo il giornalista sportivo il centrocampista classe 2001 sta dimostrando di avere qualità e maturità nonostante la giovane età (compirà 20 anni a dicembre). Per questo potrebbe essere ideale per la Juventus già da gennaio, considerando i problemi della squadra bianconera nella costruzione del gioco.

Fra l'altro si parla di una possibile convocazione di Nicolò Rovella in nazionale da parte del commissario tecnico Roberto Mancini per le prossime partite.

I commenti degli utenti al post di Pistocchi

Tanto gli utenti hanno commentato il post di Maurizio Pistocchi, alcuni appoggiando la considerazione del giornalista sportivo altri invece ritenendo ancora troppo giovane Rovella per essere pronto per i bianconeri.

Un follower ha invece sottolineato che la Juventus ha un altro giocatore in prestito che potrebbe essere molto importante, ovvero Nicolò Fagioli. A tal riguardo Pistocchi ha risposto: "Se hai in rosa un giocatore come Fagioli e vuoi un giocatore di qualità al centro del gioco, prima o poi gioca".