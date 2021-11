Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera si è attivata in vista della prossima sessione di calciomercato invernale, in programma, come di consueto, per gennaio. Il club bianconero avrebbe intenzione di mettere a segno alcuni colpi per rinforzare il centrocampo, reparto che ha mostrato notevoli lacune negli ultimi anni. Centrocampo che potrebbe essere rinforzato da Paul Pogba. Il fortissimo giocatore francese classe 1993 potrebbe essere il grande colpo della Juventus nella prossima sessione di calciomercato estivo.

Mercato Juventus, possibile colpo Pogba in estate

Paul Pogba non avrebbe intenzione di rinnovare con il Manchester United. Il centrocampista classe 1993, dunque, potrebbe tornare alla Juventus, il club in cui è letteralmente esploso, consacrandosi come uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo. Il giocatore ha sempre mostrato grande attaccamento all'ambiente bianconero, scambiandosi spesso messaggi con i suoi ex compagni. Per la Juventus si tratterebbe di un ottimo colpo di mercato, considerando il fatto che Pogba sarebbe acquistato a parametro zero ed andrebbe a rinforzare una zona del campo che in questo periodo sta mostrando particolari difficoltà. Si attendono comunque ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, Vlahovic possibile acquisto per rinforzare il reparto offensivo

Per quanto riguarda invece l'attacco, il principale obiettivo della Juventus è sempre Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000 che milita nelle fila della Fiorentina e della nazionale serba. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, la Juventus non avrebbe intenzione di riscattare dall'Atletico Madrid Alvaro Morata, attaccante che in questa prima parte di stagione sta notevolmente deludendo le aspettative.

I bianconeri avrebbero dunque intenzione di risparmiare i soldi del riscatto dello spagnolo per investire tutto sul gioiello della Fiorentina, che viene valutato da Rocco Commisso almeno sessanta milioni di euro. La Juventus dovrà però battere la concorrenza del Manchester City e soprattutto del Tottenham; il nuovo allenatore degli Spurs Antonio Conte sarebbe infatti un grandissimo estimatore della punta serba.

Se la Juventus dovesse riuscire ad acquistare sia Pogba che Vlahovic, la probabile formazione bianconera per il 2021/2022 sarebbe questa: Szczesny, Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, Pogba, Locatelli, Bentancur, Dybala, Vlahovic, Chiesa.