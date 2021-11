Le dichiarazioni di Allegri nel post partita di Verona-Juventus hanno suscitato evidentemente molto clamore mediatico. Il tecnico toscano ha parlato anche di vergogna nei confronti di una classifica deludente. I bianconeri, infatti, sono a 15 punti, a meno16 da Milan e Napoli prime. Evidente, quindi, come la possibilità di vincere il titolo siano minime e che bisogna pensare soprattutto a recuperare posizioni, avvicinando il quarto posto che significherebbe la qualificazione alla Champions League. Sui social, tanti sostenitori bianconeri non hanno nascosto la delusione per la sconfitta contro il Verona, che arriva dopo quella contro il Sassuolo.

Alcuni tifosi chiedono il ritorno di Alessandro Del Piero, capitano e riferimento della società bianconera dal 1993 al 2012. Di recente, l'ex giocatore ha ottenuto il patentino da allenatore, arrivando primo in graduatoria al corso di Coverciano insieme a Daniele De Rossi. In tanti, quindi, sperano in un suo possibile ritorno alla Juventus nello staff tecnico. Possibilità che però, in questo momento, sembra remota, anche in considerazione del fatto che sembra difficile l'addio nell'immediato di Massimiliano Allegri.

I tifosi bianconeri vorrebbero Del Piero nello staff tecnico

Le prossime partite ci diranno molto sulla Juventus e sulla compattezza della rosa bianconera. Le sfide contro Zenit San Pietroburgo e Fiorentina saranno match fondamentali per capire se la squadra saprà migliorare i risultati ottenuti nell'ultima settimana.

Intanto, però, alcuni giornali sportivi parlano di un possibile esonero di Allegri in caso di risultati deludenti contro lo Zenit San Pietroburgo e la Fiorentina. Potrebbe esserci anche un rescissione consensuale del contratto con il tecnico toscano, e come possibili sostituti si parla non solo di Del Piero (voluto soprattutto dai tifosi bianconeri) ma anche di allenatori con maggior esperienza.

Difficile che possa arrivare Zidane, considerando l'ingaggio pesante che potrebbe chiedere il tecnico francese. Si parla di Roberto Di Matteo (vincitore della Champions League con il Chelsea) o di Gennaro Gattuso, attualmente senza panchina dopo l'esperienza al Napoli fino alla scorsa stagione.

Il mercato della Juventus

Attualmente, sembra comunque improbabile un esonero di Massimiliano Allegri ad inizio stagione.

Probabilmente la società bianconera concederà più tempo al tecnico toscano, anche per il contratto sottoscritto a giugno da sette milioni di euro a stagione fino a giugno 2025. Piuttosto, potrebbero esserci investimenti importanti a gennaio, in particolar modo a centrocampo e nel ruolo di punta. Si parla di un interesse concreto per Axel Witsel, Aurelien Tchouameni e Dusan Vlahovic.