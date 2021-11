La Juventus, in questo inizio di stagione, sta avendo non poche problematiche in campionato. I punti di distanza dal primo posto di Milan e Napoli sono 13, il quarto dell'Atalanta è a -4. Il cammino europeo, invece, è stato ideale, almeno nelle prime quattro giornate del girone, con altrettante vittorie. La Juventus si è qualificata in anticipo agli ottavi di finale della massima competizione europea. Novembre e dicembre saranno quindi utilizzati dalla squadra di Allegri per recuperare punti in classifica. Di certo, il ritorno alla Juventus per Allegri si sta rivelando difficile e a tal riguardo ha parlato l'ex tecnico del Milan Arrigo Sacchi.

Intervistato nel programma televisivo Tiki Taka, l'ex commissario tecnico della nazionale italiana ha sottolineato che in questa Juventus non ci sono giocatori adatti a Massimiliano Allegri. I risultati deludenti di questo inizio stagione sono motivati proprio da questo. Sacchi ha poi aggiunto: "Se ha fatto bene a ritornare? Non so, è difficile dirlo, io ad esempio sbagliai quando ritornai al Milan".

L'ex tecnico ha poi voluto parlare dell'esperienza professionale di Andrea Pirlo nella Juventus la scorsa stagione. Per Sacchi, il tecnico bresciano ha sbagliato ad accettare l'offerta del presidente Andrea Agnelli, un errore che potrebbe pesare in maniera evidente sulla sua carriera professionale.

Arrigo Sacchi ha parlato della decisione di Pirlo di accettare la panchina della Juventus

"Era quasi impossibile che potesse andare bene alla Juventus, c’erano giocatori molto più adatti ad Allegri. Lui ha accettato per ambizione". Queste le dichiarazioni di Arrigo Sacchi in riferimento alla decisione di Andrea Pirlo di accettare la scorsa stagione la panchina della Juventus.

Secondo l'ex tecnico del Milan, tale scelta potrebbe essere decisiva per la sua esperienza professionale da allenatore. Ha infatti aggiunto: "Ha commesso un grande errore che potrebbe pesargli molto per la sua carriera". Attualmente, Pirlo è senza panchina, si era parlato per lui di un interesse del Barcellona e dell'Arsenal.

Il tecnico Pirlo nome per la panchina del Genoa prima dell'arrivo di Shevchenko

La società catalana si è affidata all'ex centrocampista Xavi, gli inglesi invece hanno dato fiducia al tecnico Arteta, che nelle ultime giornate ha contribuito ai miglioramenti della sua squadra. Negli ultimi giorni, alcuni giornali sportivi avevano lanciato indiscrezioni di mercato in merito al possibile approdo del tecnico bresciano sulla panchina del Genoa al posto di Ballardini. Alla fine, quest'ultimo è stato esonerato ma la proprietà ligure ha scelto come sostituto l'ex commissario tecnico della nazionale ucraina, Andreij Shevchenko.