Inter e Juventus sarebbero già al lavoro per potenziare le rispettive rose in vista della prossima finestra di mercato che si aprirà nel mese di gennaio. Si seguono soprattutto un centrocampista ed un attaccante.

Il piano di Paul Pogba sarebbe quello di ritornare a Torino. Secondo quanto riportato dal Rudy Galetti, il suo progetto con il Manchester United sarebbe terminato, come prevede il contratto in scadenza nel 2022, anche se i Red Devils gli avrebbero già proposto un rinnovo da circa milioni di euro.

"Il suo piano A è tornare a Torino, ma la Juve per riuscire ad accontentarlo deve vendere Ramsey e Rabiot per fargli spazio, sia per ruolo che per monte ingaggi.

Pogba - dettaglia il giornalista - è disposto anche a ridursi un po’ l’ingaggio da quello che mi risulta". L'operazione resta molto complessa per le cifre economiche in ballo ma gli addii dei due centrocampisti potrebbero permettere ai bianconeri quantomeno di provarci. Il gallese dovrebbe rescindere il contratto che scade nel 2023 per accordarsi con il Newcastle del nuovo fondo Pif. Il francese, invece, non sarebbe mai stato nelle idee tattiche di Massimiliano Allegri che avrebbe già dato il suo consenso alla cessione. Pogba piacerebbe anche al Paris Saint Germain ma la destinazione non lo entusiasma. Il piano B potrebbe essere invece il Real Madrid di Ancelotti, che avrebbe già bocciato i partenti Isco e Dani Ceballos.

L'ex Arsenal sarebbe un profilo seguito dall'Inter nel caso Christian Eriksen non dovesse ricevere più il consenso per riprendere l'attività agonistica in Serie A.

Inter: il piano per Raspadori

La società nerazzurra vorrebbe, invece, intensificare i contatti con il Sassuolo per l'arrivo di Giacomo Raspadori. Il ragazzo del Sassuolo sarebbe valutato circa 30 milioni di euro ma potrebbe nascere una trattativa sulla base di un prestito con possibile diritto di riscatto.

Affinché l'operazione vada in porto, sarà fondamentale risolvere il contratto di Alexis Sanchez. Il cileno, che guadagna circa 7 milioni di euro, avrebbe uno stipendio troppo elevato per essere un panchinaro e per i nuovi piani economici imposti dagli Zhang. Sulle sue tracce ci sarebbe l'Atletico Madrid ma anche il Marsiglia di Jorge Sampaoli, che lo conosce molto bene sin da quando allenava il Cile.

In passato, il tecnico argentino si sarebbe mosso anche per avere il centrocampista Arturo Vidal, che è stato però ripescato nelle gerarchie da Simone Inzaghi. L'Inter, però, per assicurarsi le prestazioni di Raspadori potrebbe inserire nell'operazione i cartellini di calciatori ritenuti molto interessanti per il futuro. Si tratta dell'attaccante, Mulattieri, che si sta mettendo in mostra con la maglia del Crotone, Satriano, Pirola e Lucien Agoumè. L'attaccante uruguaiano dopo una brillante preparazione estiva è finito ai margini del progetto nerazzurro.