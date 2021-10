La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato nei prossimi mesi. Difficile aspettarsi grandi investimenti a gennaio, se non a fronte di cessioni importanti. La società bianconera potrebbe aspettare il prossimo Calciomercato estivo, anche perché si parla delle possibili partenze di Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Matthijs De Ligt. Tutti giocatori che oltre a garantire una somma importante dalla vendita del cartellino permetterebbero un risparmio notevole anche sul monte ingaggi. I due centrocampisti guadagnano ciascuno circa 7 milioni di euro, l'olandese 10 milioni di euro a stagione.

Per quanto riguarda gli investimenti la società bianconera in questo momento sta valutando soprattutto il mercato degli scontenti, ovvero quei giocatori che non stanno vivendo un momento facile nelle rispettive società per diverse motivazioni.

Uno su tutti è Dusan Vlahovic, che sta giocando titolare nella Fiorentina ma che negli ultimi giorni è stato criticato dai sostenitori per la volontà di non prolungare il contratto con la società toscana. Per lui si parla di un interesse concreto proprio della Juventus, alla ricerca di un rinforzo importante per il settore avanzato.

La Juventus starebbe seguendo Pogba, Vlahovic, Luis Alberto, Tolisso e Ceballos

Altro giocatore seguito dalla Juventus è Luis Alberto, il centrocampista spagnolo è attualmente una riserva nella Lazio perché Sarri come più volte dichiarato sta cercando di trovare un equilibrio anche a centrocampo.

Il giocatore potrebbe decidere di lasciare la Lazio nei prossimi mesi. La Juventus valuta profili anche in altri campionati. In Spagna ad esempio potrebbe provare ad acquistare il centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos, in scadenza di contratto con la società spagnola a giugno 2023 e che ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il francese Tolisso potrebbe essere un acquisto a parametro zero per la prossima stagione, essendo in scadenza con il Bayern Monaco a giugno 2022. Stessa situazione contrattuale per il giocatore del Manchester United Paul Pogba, anche se l'ingaggio da circa 16 milioni di euro non agevolerebbe un suo eventuale arrivo nella società bianconera.

Inoltre si parla di un possibile ingaggio da parte dello United di Antonio Conte, che andrebbe a sostituire Solskjaer. Il tecnico pugliese ha già lavorato due stagioni alla Juventus con Pogba, per questo il francese potrebbe decidere di prolungare il suo contratto con la società inglese.

Il mercato della Juventus

La Juventus però è al lavoro anche per acquistare un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco e a garantire equilibrio. Il preferito sembra essere Aurelien Tchouameni, valutato circa 40 milioni di euro dal Monaco. In questo inizio di stagione si sta confermando e non è un caso sia diventato parte integrante della nazionale francese.