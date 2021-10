Il 29 ottobre in casa Juventus si è tenuta l'assemblea degli azionisti, nella quale è intervenuto anche il Presidente Andrea Agnelli. Il numero 1 bianconero ha parlato di diversi temi e ha anche risposto alle domande dei piccoli azionisti. In particolare, Andrea Agnelli si è soffermato anche su Cristiano Ronaldo: "È stato un onore e un piacere averlo con noi. La Juventus è più grande di tutti, di chiunque abbia partecipato". Dunque, la Juventus è al primo posto e deve essere messa al di sopra dei singoli. Durante l'assemblea degli azionisti è intervenuto anche Pavel Nedved che ha dovuto difendersi da alcune critiche: "Sentire le vostre parole mi fa male ma fa parte del mio carattere e non cambierò".

Parla Agnelli

Durante l'assemblea degli azionisti, Andrea Agnelli ha toccato diversi argomenti e si è parlato anche della Superlega: "Rimango fermo. Solo attraverso il dialogo si potrà lavorare per un cambiamento". Il presidente della Juventus ha poi spiegato che bisogna lavorare, sacrificarsi ma soprattutto vincere per il bene del club bianconero. Agnelli ha anche citato uno dei suoi giocatori per far capire cosa significhi la maglia della vecchia signora: "Ha ragione Morata è la maglia della Juventus che richiede responsabilità". Infine, Andrea Agnelli ha dato massima fiducia al management e al suo allenatore: "Non ci sarà mai appagamento ma penso che la fiducia di Nedved, Arrivabene, Cherubini e Allegri non possa venir meno".

Inoltre, gli azionisti hanno avuto modo di fare vari quesiti sia ad Andrea Agnelli che a Pavel Nedved. Il vice presidente della Juventus ha dovuto difendersi da alcune critiche: "Non si può svolgere un ruolo così prestigioso solo perché sono amico del presidente - ha spiegato l'ex centrocampista ceco - non credo che la proprietà lo permetterebbe".

Intanto la squadra pensa al campo

Mentre all'Allianz Stadium, il management della Juventus parla del futuro, la squadra di Massimiliano Allegri si sta ritrovando alla Continassa. Infatti, il 29 ottobre i bianconeri si alleneranno in vista della partita contro il Verona. La seduta servirà ovviamente per valutare le condizioni dei giocatori.

Al momento, le uniche certezze di formazione sembrano essere Wojciech Szczesny, Alex Sandro e Paulo Dybala. Resta, invece, da capire chi lo affiancherà visto che Alvaro Morata dovrebbe partire dalla panchina. Mentre la buona notizia arriva da Federico Bernardeschi che ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Il numero 20 juventino, contro il Verona dovrebbe essere titolare. Anche in difesa resta da capire chi giocherà tra Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Matthijs de Ligt.