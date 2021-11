La Juventus ha ottenuto una vittoria importante in campionato contro la Lazio e adesso vorrà confermarsi nelle prossime partite, a partire dal match di Champions League contro il Chelsea. Successivamente ci sarà il match contro l'Atalanta previsto sabato 27 novembre.

Contro la Lazio non è stato convocato Paulo Dybala, che in nazionale ha rimediato un infortunio muscolare al polpaccio. Niente di grave, in quanto l'argentino riprenderà ad allenarsi in giornata anche se potrebbe non essere schierato contro il Chelsea. Il tecnico Allegri potrebbe infatti utilizzarlo contro l'Atalanta.

Le prossime settimane potrebbero essere decisive anche il prolungamento di contratto dell'argentino. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la "Joya" potrebbe sottoscrivere un contratto da circa 10 milioni di euro più bonus fino a giugno 2026.

A parlare di Dybala è stato il giornalista sportivo noto tifoso della Juventus Massimo Zampini, che si è detto preoccupato dai continui infortuni muscolari della punta: secondo il giornalista sportivo però è giusto il rinnovo di contratto per il giocatore.

Massimo Zampini ha parlato di Paulo Dybala

"Vero che per la Lazio mancava Immobile, però non dimentichiamo che a noi mancava Dybala e si è rotto subito Danilo. Su Paulo mi spaventa la continuità dal punto di vista fisico, ma in campo me lo tengo sempre.

Rinnoverei il suo contratto", queste le dichiarazioni di Massimo Zampini in riferimento a Paulo Dybala.

L'argentino ha saltato il match contro la Lazio ma già in giornata riprenderà ad allenarsi con i suoi compagni. Potrebbe essere convocato per la trasferta di Londra nel match di Champions League, ma difficilmente sarà schierato.

Potrebbe invece giocare titolare contro l'Atalanta nella prossima giornata di campionato. A proposito di rinnovo contrattuale, si attende l'arrivo del suo agente sportivo Jorge Antun per definire il suo prolungamento con la società bianconera.

La situazione contrattuale dei giocatori della Juventus

Paulo Dybala potrebbe prolungare il suo contratto con la Juventus nelle prossime settimane.

Così come Juan Cuadrado, per il quale si parla di un nuovo contratto fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva.

Non ci sono novità invece riguardo ai contratti di Mattia Perin, Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi, anche loro in scadenza a fine stagione. Per loro si parla di addio, il portiere e il terzino a fine stagione mentre per il nazionale italiano potrebbe esserci una cessione già a gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato infatti ci sarebbe il Milan interessato al giocatore. Il recente cambio di agente sportivo da parte di Bernardeschi (da Raiola e Pastorello) potrebbe agevolare una sua partenza a gennaio.