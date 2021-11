La classifica spettatori del calcio italiano è in grande crescita, nelle ultime giornate sono tornati tanti spettatori negli stadi italiani. Numeri dovuti non soltanto alle tifoserie di casa, ma anche alle grandi trasferte che si sono verificate, soprattutto nell'ultimo weekend, dal 19 al 21 novembre 2021.

Spettatori: Italia fanalino di coda europeo

Dando un'occhiata alla media spettatori europea, purtroppo, l'Italia però resta molto indietro alle altre nazioni. In Inghilterra si verificano medie impressionanti non soltanto nella Serie B, ma anche nella Serie C del Paese.

Anche in Germania e Spagna si registrano grandi numeri, mentre la Francia ha medie spettatori più bassi (anche se comunque maggiori rispetto all'Italia). Tanto per avere un termine di paragone, in Inghilterra ci sono squadre che superano i 30 mila spettatori di media in Serie C (il Sunderland), in Germania il Magdeburgo ne conta 15.464 ed il Kaiserslautern 13.277. In Italia, invece, il Bari con circa 8.850 spettatori di media, è la società con più seguito sugli spalti. Numeri decisamente più bassi, dunque.

La classifica spettatori in Italia: la top 20

La classifica spettatori italiana, escludendo le big del campionato (le romane, le milanesi, il Napoli e la Juventus), vede al primo posto la Fiorentina, con 19.359 spettatori, seguita dal Bologna con 12.689 spettatori e dalla Salernitana con 12.011.

E' questo il podio delle squadre cosiddette provinciali con più spettatori in assoluto sugli spalti in Italia. Di seguito la top 20, nella quale sono riuscite ad entrare anche squadre di Serie B e C.

1. Fiorentina ( Serie A

( 2. Bologna (Serie A) 12.689;

(Serie A) 12.689; 3. Salernitana (Serie A) 12.011;

(Serie A) 12.011; 4.Hellas Verona (Serie A) 11.911;

5. Atalanta (Serie A) 10.074;

6. Genoa (Serie A) 9.784;

7. Torino (Serie A) 9.382;

8. Udinese (Serie A) 9.189;

9. Bari (Serie C) 8.850;

10. Lecce (Serie B) 8.604;

11. Cagliari (A) 7.517;

12. Spezia (A) 6.137;

13. Frosinone (B) 6.019;

14. Venezia (A) 5.982;

15. Reggina (B) 5.937;

16. Parma (B) 5.809;

17. Sampdoria (A) 5.706;

18. Cosenza (B) 5.358;

19. Palermo (C) 5.162;

20. Sassuolo (A) 4.994.

Dunque, diverse squadre di Serie B presenti in questa speciale classifica spettatori, ma non solo.

Infatti, ci sono anche due club di Serie C (entrami del girone meridionale): Bari e Palermo. Molto deludente il dato spettatori della Sampdoria che è passata da una media di 20 mila spettatori (stagione 2018- 2019, ultima senza Covid e con stadi aperti) agli attuali 5.706 che la mettono agli ultimi posti della top 20 delle tifoserie. Molto meglio (ma ugualmente in calo) il Genoa che sfiora i 10 mila spettatori in media.