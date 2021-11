Durante il periodo della sosta per gli impegni delle nazionali il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri sta lavorando alla Continassa in vista della gara contro la Lazio del 20 novembre.

I giocatori bianconeri sparsi per il mondo dovranno disputare un ultima partita prima di rientrare alla base. Gli azzurri Chiesa, Bonucci, Locatelli e Bernardeschi affronteranno l'Irlanda del Nord, mentre i vari Dybala, Danilo e Alex Sandro si sfideranno in Brasile-Argentina. Allegri potrà invece avere a disposizione subito McKennie, il centrocampista americano - a causa di una squalifica - infatti salterà l'ultima partita degli USA e così tornerà in Italia anzitempo.

Intanto Moise Kean è completamente recuperato e sarà a disposizione, in avanti comunque dovrebbe toccare alla coppia Chiesa-Morata, mentre in difesa la coppia centrale sarà composta da De Ligt-Bonucci. Filtra ottimismo anche riguardo alla disponibilità di Dybala.

Allegri verso la sfida contro la Lazio

La Juventus si sta preparando in vista della prossima sfida all'Olimpico contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. Al momento Allegri non ha a disposizione i vari giocatori delle nazionali e deve lavorare con pochi uomini.

Con la Lazio Allegri potrà contare su Moise Kean, l'attaccante azzurro è completamente guarito (sabato ha segnato un poker nell'amichevole vinta dai bianconeri per 11-0 con la Pianese) e potrebbe tornare utile per far rifiatare anche Alvaro Morata.

Lo spagnolo intanto ha realizzato la rete che ha permesso alla sua Spagna di battere 1-0 la Svezia di Kulusevski e di qualificarsi così ai Mondiali.

Altri buoni segnali arrivano dalle nazionali: Ramsey e Rabiot ad esempio sono andati entrambi a segno con Galles e Francia dimostrando una buona condizione fisica: questo potrebbe essere di buon auspicio per il campionato, dove finora i due centrocampisti stanno deludendo.

Il punto su Dybala e Bentancur

Da valutare invece come stanno Dybala e Bentancur coloro che hanno avuto dei problemi nei giorni scorsi. In particolare Paulo Dybala, ha avuto un fastidio al polpaccio durante il match contro l'Uruguay e nell'intervallo era stato sostituito. Stando agli ultimi aggiornamenti, il Ct argentino Scaloni ha dichiarato: “Paulo aveva già preso già una contusione prima di venire in Nazionale.

All’intervallo contro l’Uruguay ha sentito un affaticamento e abbiamo deciso di toglierlo (...) Stiamo aspettando gli esiti degli esami e se non avrà nulla sarà regolarmente convocato col Brasile”. Per quanto riguarda Bentancur, invece, si attendono nelle prossime ore maggiori sviluppi.