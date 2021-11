Le prossime settimane potrebbero essere decisive per il futuro professionale di Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina del Manchester United. I risultati raccolti dagli inglesi nelle ultime partite (una sola vittoria e quattro sconfitte) potrebbero portare la società a valutare l'esonero del norvegese in caso di altri risultati deludenti. Le prossime tre partite potrebbero essere già decisive, il Manchester United sfiderà il Watford sabato 20 novembre, ci sarà poi il match in Champions League contro il Villarreal e il 28 novembre il big match di campionato col Chelsea.

La posizione di Solskjaer non sarebbe quindi così sicura e, secondo la stampa inglese, alcuni giocatori avrebbero perso la fiducia nel tecnico. Fra questi ci sarebbe anche Cristiano Ronaldo, che vorrebbe un grande allenatore per migliorare i risultati della squadra.

A tal riguardo il nome che potrebbe fare al caso della società inglese e al portoghese è quello di Zinedine Zidane. Cristiano Ronaldo lo conosce molto bene, avendolo avuto al Real Madrid e insieme hanno vinto diverse competizioni. Il francese però non sarebbe particolarmente convinto di voler accettare un'offerta a stagione iniziata. Per questo la società inglese si starebbe muovendo anche su altri tecnici.

Zidane possibile sostituto di Soskjaer

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi il Manchester United potrebbe decidere di esonerare Solskjaer nelle prossime settimane. Molto dipenderà dai risultati che verranno raccolti dalla squadra inglese contro Watford, Villarreal e Chelsea, ovvero le prossime tre partite in cui sarà impegnato il Manchester United.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il tecnico norvegese potrebbe essere sostituito da Zinedine Zidane, profilo gradito dalla società (ma anche da Cristiano Ronaldo e Raphael Varane, già allenati dal francese al Real Madrid). Zidane però non sembrerebbe certo di accettare un'offerta a stagione iniziata, per questo la società inglese starebbe lavorando a delle alternative.

Una di questa potrebbe essere Brendan Rodgers, tecnico del Leicester.

Il futuro professionale di Cristiano Ronaldo

Nelle ultime settimane si è parlato molto anche del futuro professionale di Cristiano Ronaldo. La punta portoghese infatti secondo alcune indiscrezioni di mercato potrebbe lasciare il Manchester United a fine stagione, nel caso in cui gli inglesi non dovessero qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Il portoghese non sarebbe disposto infatti nell'eventualità a giocare in Europa League, in quanto vorrebbe continuare a disputare la massima competizione europea.

Anche per questo l'arrivo di Zidane potrebbe essere un ulteriore incentivo per la permanenza del portoghese anche la prossima stagione, ovvero sino alla scadenza del suo contratto, prevista a giugno 2023.