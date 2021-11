La Juventus potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero la prossima stagione. Gli ultimi acquisti a titolo gratuito risalgono a tre stagioni fa, quando arrivarono Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Investimenti che non hanno inciso come ci si aspettava anzi hanno appesantito in maniera evidente il monte ingaggi della società bianconera. A tal riguardo si parla della possibile partenza di entrambi i centrocampisti. Per il gallese si valuta anche una rescissione consensuale, che garantirebbe alla società bianconera un risparmio sul monte ingaggi di circa 7 milioni di euro netti a stagione.

Se dovessero concretizzarsi delle cessioni a centrocampo potrebbe arrivare un giocatore a prezzo vantaggioso a gennaio. Si parla di un interesse concreto per Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund.

La Juventus però è al lavoro anche per la prossima stagione, si valuterebbe infatti l'ingaggio di Paul Pogba. Il centrocampista francese attualmente è infortunato e potrebbe rientrare a gennaio. Secondo la stampa inglese però il Manchester United starebbe valutando la possibilità di metterlo fuori rosa fino a giugno, ovvero alla scadenza del contratto. Una decisione che arriverebbe per la decisione del francese di rifiutare il prolungamento contrattuale con la società inglese.

Il centrocampista Paul Pogba potrebbe essere messo fuori rosa fino a fine stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi il Manchester United starebbe valutando la possibilità di mettere fuori rosa Paul Pogba. Il centrocampista francese infatti avrebbe rifiutato il prolungamento contrattuale con la società inglese e potrebbe lasciare a parametro zero a fine stagione.

Per il francese si parla di un interesse concreto del Paris Saint Germain e del Real Madrid. Ci sarebbe anche la Juventus, società in cui ha giocato dal 2012 al 2016 e dove ha messo in evidenza tutte le sue qualità. La società bianconera è consapevole dell'ingaggio pesante che guadagna Pogba ma potrebbe essere agevolata dal Decreto Crescita.

Tale disposizione governativa garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

Il mercato della Juventus

Se si dovessero concretizzare di Rabiot e/o Ramsey a la Juventus potrebbe acquistare un centrocampista. Il preferito sembra essere Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione. Si valuta anche l'arrivo anticipato di Nicolò Rovella, il cui cartellino è di proprietà della società bianconera ma che è in prestito al Genoa a fine stagione. La società bianconera potrebbe rinforzare anche il settore avanzato.