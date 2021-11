Saranno mesi molto interessanti in tema mercato. Tante società potrebbero approfittare della sessione di gennaio con l'idea di rinforzare i ruoli che necessitano di innesti. Si parla, ad esempio, della Juventus come una delle società più attive, sia in tema cessioni che acquisti. La società bianconera potrebbe infatti effettuare una o due cessioni a gennaio, mentre in tema acquisiti potrebbero arrivare Axel Witsel e Dusan Vlahovic. A proposito del centrocampo, il belga sarebbe un acquisto vantaggioso, considerando che è in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione.

Il preferito però, almeno fino a qualche settimana fa, era Aurelien Tchouameni del Monaco. Il 21enne si sta confermando in questo inizio di stagione al Monaco, diventando anche parte integrante della nazionale francese. Per questo, la sua valutazione di mercato si è incrementata molto. Di conseguenza, è difficile pensare che la Juventus possa investire molto a centrocampo, soprattutto perché preferirebbe spendere per una punta di qualità come Vlahovic. Secondo la stampa inglese, su Aurelien Tchouameni ci sarebbe il Manchester United che lo considererebbe il sostituto ideale di Paul Pogba.

Il centrocampista Tchouameni potrebbe trasferirsi al Manchester United a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dai giornali sportivi inglesi, il Manchester United starebbe valutando l'acquisto di Aurelien Tchouameni già a gennaio.

Il 21enne sarebbe considerato il rinforzo ideale per la mediana, anche in previsione del probabile addio di Paul Pogba. Il classe 1993 va in scadenza di contratto a fine stagione e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo di contratto con la società inglese. Il Manchester United non avrebbe problemi a garantire una somma superiore ai 40 milioni di euro per Aurelien Tchouameni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, il centrocampista Paul Pogba potrebbe lasciare il Manchester United a parametro zero a fine stagione. Fra le società interessate al centrocampista francese ci sarebbe anche la Juventus, alla ricerca di un rinforzo di qualità per il centrocampo. Di certo, non si tratta di un ingaggio facile per la società bianconera, in considerazione del fatto che Pogba guadagna circa 16 milioni di euro netti a stagione.

Potrebbe però accettare uno stipendio minore, con la Juventus che avrebbe l'agevolazione del Decreto Crescita offrendogli un contratto di almeno tre stagioni. Tale disposizione governativa, infatti, garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri. Potrebbe essere decisiva la volontà del giocatore, che è cresciuto come giocatore nella società bianconera.