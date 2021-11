La Juventus potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero nella prossima estate, a tre stagioni dagli acquisti a titolo gratuito di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey.

In particolare la Juventus starebbe lavorando a diversi giocatori: tra questi spiccano Paul Pogba, Andreas Christensen e Antonio Rudiger. Bisogna poi aggiungere anche Ginter e Zakaria, entrambi del Borussia Monchengladbach. Per entrambi però non è da escludere la possibilità lascino la società tedesca già durante il mercato di gennaio. Ne ha parlato in una recente intervista il direttore sportivo del Borussia Monchengladbach Max Eberl, che ha sottolineato di avere fiducia nei prolungamenti di contratto dei due giocatori.

In caso di mancato rinnovo contrattuale però potrebbero lasciare la Germania già a inizio anno.

I giocatori Ginter e Zakaria potrebbero lasciare il Borussia Monchengladbach a gennaio

"Ginter e Zakaria stanno facendo bene, ci stiamo parlando e vorremmo rinnovare loro il contratto. I club europei non hanno più le stesse risorse di un tempo, anche se ci sono delle eccezioni in cui ne hanno di esorbitanti". Queste le dichiarazioni di Max Eberl in riferimento ai due giocatori del Borussia Monchengladbach in scadenza di contratto a fine stagione.

Il direttore sportivo ha poi aggiunto: "Gente come Zakaria e Ginter avrà sempre delle richieste e dei contratti, ma loro vogliono intese ambiziose sia a livello sportivo che economico.

Noi gli stiamo offrendo entrambi, non mi sento ancora sconfitto". Ha però aggiunto "Una loro partenza a gennaio? Non posso escludere niente".

Se non dovesse arrivare l'intesa sul prolungamento di contratto dei giocatori, quindi la società tedesca potrebbe provare a monetizzare dalla vendita dei loro cartellini.

A proposito di Zakaria, il centrocampista sarebbe seguito da Roma e Juventus, con la società bianconera che sarebbe pronta ad offrire un contratto importante al nazionale svizzero.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il resto del mercato della Juve

La Juventus valuta anche delle alternative a Denis Zakaria. Fra questi ci sarebbero Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione, e Boubacar Kamara, centrocampista dell'Olympique Marsiglia.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato, la Juventus potrebbe acquistare uno fra Dusan Vlahovic, Darwin Nunez e Julian Alvarez. L'argentino sarebbe l'investimento meno pesante dal punto di vista economico.