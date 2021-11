Giuseppe Marotta sarebbe pronto a sfidare il Milan per assicurarsi le prestazioni di Gianluca Scamacca e Lorenzo Lucca. L'amministratore delegato vorrebbe regalare a Simone Inzaghi una punta di peso in grado di far rifiatare Edin Dzeko. L'uscita dal campo del bosniaco, proprio contro i rossoneri, ha fatto perdere la bussola ai suoi che, nel finale, hanno subito il pressing di Pioli. L'attaccante del Sassuolo avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro e piacerebbe anche alla Juventus. I dirigenti nerazzurri lo avrebbero già richiesto in molte occasioni al direttore sportivo Giovanni Carnevali.

Il centravanti del momento è sicuramente Lorenzo Lucca del Pisa, autore di un ottimo inizio di stagione con i toscani. Il suo cartellino costerebbe già più di 10 milioni di euro anche se il vero ostacolo è sempre la Juventus. Claudio Chiellini, fratello del difensore, è infatti il direttore sportivo del Pisa e potrebbe rappresentare una pista fondamentale per i dirigenti torinesi. Inoltre, il possibile addio di Alexis Sanchez, che percepisce uno stipendio molto elevato da 7 milioni di euro, potrebbe dare il via all'operazione di svecchiamento della rosa del club presieduto dagli Zhang.

Inter: Conte chiederebbe Skriniar

L'approdo di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham potrebbe essere un problema per il club milanese.

Il tecnico salentino avrebbe infatti già chiesto Milan Skriniar per potenziare il reparto. Lo slovacco ha il contratto in scadenza nel 2023 ma ha spesso dimostrato di essere molto legato alla squadra attuale, che potrebbe anche incoronarlo come prossimo capitano. Il ballottaggio sarebbe infatti, quando Sami Handanovic lascerà il calcio giocato, con Nicolò Barella.

I dirigenti degli Spurs, però, avrebbero proposto uno scambio con Harry Billy Winks. All'Inter servirebbe un centrocampista perché Marcelo Brozovic non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2022. Le trattative sarebbero ben avviate ma la richiesta da 6 milioni di euro annui non convince i dirigenti milanesi. Questi ultimi, infatti, avrebbero allacciato i contatti anche con il Real Madrid per comprendere le possibilità di acquisto di Dani Ceballos, che è oramai fuori dal progetto di Carlo Ancelotti.

L'operazione con il Tottenham sarebbe molto complessa perché bisognerebbe anche quantificare la valutazione dei due calciatori. Pare molto difficile che Simone Inzaghi possa decidere di accettare la cessione di un big della difesa anche se Marotta avrebbe già messo gli occhi sul difensore del Torino, Armando Izzo. L'ex Avellino ha il contratto in scadenza nel 2024.