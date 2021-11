L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa di Simone Inzaghi a partire dalla prossima sessione di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, nel mirino sarebbe finito Armando Izzo.

Come riportano diverse indiscrezioni giornalistiche, il difensore del Torino non sarebbe centrale nei piani tattici di Ivan Juric e potrebbe lasciare il club presieduto da Urbano Cairo. Il suo contratto scade nel 2024 ma, visto il suo scarso impiego, la valutazione del cartellino è crollata. Ingaggiarlo potrebbe costare circa 10 milioni di euro, inoltre sulle sue tracce ci sarebbe pure la Roma di Jose Mourinho.

Il difensore si sposerebbe alla perfezione con i meccanismi tattici previsti dal 3-5-2 dell'Inter, modulo in cui potrebbe giocare da perno centrale o da centrodestra alla Skriniar. Inoltre, Marotta vorrebbe potenziare la difesa in vista delle scadenze dei contratti, previsti per il termine della stagione, di Ranocchia, D'Ambrosio e Kolarov.

Izzo sarebbe un profilo seguito anche per l'attitudine in zona offensiva. I nerazzurri, infatti, sono una squadra in cui tutti gli interpreti, indipendente dal ruolo, riescono a garantire una certa affidabilità pure in zona gol.

Inter: a Marotta piacerebbe anche Ceballos

I dirigenti nerazzurri starebbero pensando al futuro anche per potenziare il centrocampo.

In attesa di capire come si evolverà la situazione relativa a Christian Eriksen, nel piani nerazzurri sarebbe finito il nome di Dani Ceballos. Il centrocampista pare ai margini del progetto del Real Madrid di Carlo Ancelotti e vorrebbe cambiare aria anche in vista dei prossimi Mondiali. Il suo contratto scade nel 2023 e la sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro.

Ceballos è un profilo molto duttile a livello tattico e potrebbe agire sia da trequartista che da mezzala.

Le caratteristiche tecniche sarebbero state già apprezzate da Inzaghi, che intanto ancora non ha chiaro il futuro di Marcelo Brozovic. Il croato finora non ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto In scadenza a giugno e avrebbe chiesto circa 6 milioni di euro all'anno.

Si pensa anche a come sfoltire la rosa

L'Inter, inoltre, avrebbe bisogno di sfoltire leggermente la rosa e risolvere i contratti in scadenza che riguardano vari calciatori.

Matias Vecino non ha convinto il tecnico ed è stato utilizzato con il contagocce in questo inizio di stagione nonostante la stima iniziale. Per questo, potrebbe andare in scadenza nel 2022 ed accordarsi con un nuovo club.

Da decifrare è pure la situazione relativa ad Arturo Vidal, che ha uno stipendio molto oneroso da circa 7 milioni di euro. Il cileno si è però ben messo in mostra in queste partite, soprattutto in Champions League, dimostrando di essere prezioso per il nuovo progetto targato Simone Inzaghi.