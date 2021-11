Nelle ultime settimane, la Juventus non ha potuto contare su Aaron Ramsey che spesso si è fermato a causa di problemi fisici. Anche le poche volte che il gallese è stato a disposizione, Massimiliano Allegri ha deciso di lasciarlo in panchina. Per questo motivo, l'avventura di Aaron Ramsey sembra essere alle battute finali. A gennaio, salvo clamorose sorprese, le strade della Juventus e di Aaron Ramsey si divideranno. Infatti, le parti sarebbero al lavoro o per la cessione o per la risoluzione del contratto. Dunque, una possibile partenza di Ramsey liberebbe un posto a centrocampo e anche nella lista Champions League.

Perciò è possibile che la Juventus valuti qualche ingresso.

Allegri ha rigenerato molti giocatori

In questi mesi alla Juventus, Massimiliano Allegri ha rigenerato molti dei giocatori che, nelle ultime stagioni, hanno reso al di sotto delle aspettative. Il tecnico livornese, però, non è riuscito a dare nuova linfa ad Aaron Ramsey. Perciò difficilmente il gallese troverà ancora posto nella Juventus. Se Ramsey non è riuscito ad invertire la rotta, c'è chi come Weston McKennie e Federico Bernardeschi sono riusciti a riprendersi un posto da titolare. L'americano contro la Fiorentina è stato uno dei migliori in campo. Inoltre, McKennie, con il duro lavoro, è riuscito a disciplinarsi anche dal punto di vista tattico.

Adesso, però, molti dei calciatori della Juventus lasceranno Torino per andare in nazionale e Massimiliano Allegri avrà il gruppo al completo solo a partire dal 18 novembre ovvero due giorni prima della gara contro la Lazio.

Tanti assenti alla Continassa

La Juventus, in questi giorni, godrà di un po' di riposo visto che la ripresa è fissata per mercoledì 10 novembre.

Alla ripresa mancheranno Alvaro Morata, Dejan Kulusevski, Wojciech Szczesny, Matthijs De Ligt, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Manuel Locatelli, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Weston McKennie, Paulo Dybala, Alex Sandro, Danilo, Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Dunque alla Continassa resteranno solo in otto.

Questa pausa servirà a Massimiliano Allegri per recuperare gli infortunati e in particolare l'obiettivo è riavere a disposizione Moise Kean e Mattia De Sciglio. Il primo si è fermato prima del match contro l'Inter e anche se non ha riportato nessuna lesione non è riuscito a rientrare prima della pausa. Per il recupero di Moise Kean trapela ottimismo e dovrebbe essere a disposizione per la partita del 20 novembre con la Lazio. Per Allegri recuperare il suo numero 18 significherebbe avere una soluzione in più a livello offensivo. Kean potrebbe alternarsi con Alvaro Morata e Kaio Jorge.